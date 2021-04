A pohádka končí. Nakládačkou. Na Slavii dolehla tíha problémů i okolností

Slavia se vytratila v zápase, který mohl přinést historický úspěch.

Semifinále Evropské ligy bylo pouze 90 minut daleko.

Tak proč to proti slavnému Arsenalu nevyšlo? Proč slávisté prožili úvodní půlhodinu hrůzy?

Možná se toho na ně nahrnulo příliš. Nejen v posledních týdnech, ale i v hodinách, které odvetnému čtvrtfinále předcházely.

Likvidační 10zápasový trest pro stopera Kúdelu, kterého fotbalová disciplinárka odsoudila za rasismus, aniž předložila důkazy.

Následná ohnivá diskuse na téma Zločin a trest, do kterého se zapojily i politické špičky.

K tomu gólman Kolář den před výkopem odkráčel z tréninku s pochroumaným ramenem: další újma poté, co musel kvůli hrůznému zranění ze zápasu proti skotským Rangers nasadit ochrannou masku.

Soustředit se jen a pouze na Arsenal a nevnímat všechny vnější vlivy, to jaksi nešlo. I za stavu 0:3 se sice z překvapivě hojně zaplněné hlavní tribuny ozývalo „Nic není ztracený!“, ale už bylo.

Stačilo si sečíst, jaké je průběžné skóre po remíze 1:1 v Londýně.

Slávisté těžko mohli vlastní hlavy přesvědčit o tom, že dají suverénnímu Arsenalu čtyři góly a sami žádný nedostanou. I sebedůvěra českých šampionů našla své hranice. Když inkasovali potřetí, kouč Trpišovský se ani nehnul. U postranní čáry dlouhé vteřiny zůstal stát s rukama v kapsách a smutně pozoroval, jak hosté zavalili mladičkého střelce Saku.

Můžeme se bavit o tom, co Slavii nejvíc ublížilo. Víc ztráta pokory, nebo potrestaného Kúdely?



Rozklepaly se Trpišovského bojovníkům nohy z historické šance?

Únava? Den blbec?

„Musíme si přiznat, že Arsenal byl o hodně lepší. Navíc my jsme udělali nesmyslné chyby,“ neskrýval záložník Lukáš Provod.

„Měli jsme prázdnou nádrž,“ doplnil trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia se úplně rozpadla a bylo jasné, že pohárové semifinále, které prožila v roce 1996, se opakovat nebude. Do toho před koncem hostující kapitán Lacazette využil, že stoper Zima podklouzl, vtipně si zaseknul míč na levačku a trefil se počtvrté.

Navíc Arsenal udělal přesně to, co udělat měl. Díky tomu, že má kvalitnější, rychlejší a techničtější fotbalisty, si počkal na příležitost, aby soupeře uštknul z brejků. První gól neplatil kvůli titěrnému ofsajdu, ale pak to přišlo: bum, bum, bum!

Slávisté vyšuměli, dokonce ani jednou netrefili branku.

Ale pozor, za tažení Evropskou ligou zaslouží kompliment.

Oklepali se z krutého vyřazení v play off Ligy mistrů. Pak bez potíží postoupili ze základní skupiny, která s Leverkusenem a Nice rozhodně nebyla jednoduchá. Na začátku jara senzačně vyřadili Leicester, jeden z nejlepších týmů Anglie. V nezdravě vyhecované bitvě přetlačili skotské Rangers. A před týdnem odvedli dobrou práci v Londýně, odkud si přivezli remízu.

Během sezony se blýskl úkaz Sima, pevné místo získali stoperský zelenáč Zima, univerzál Holeš a především tahoun Provod, jenž má našlápnuto do světa. Spousta slávistů si řekla o pozornost, o místo v reprezentaci, třeba i o letní přestup.

Tým se zdatně pral s absencemi, sbíral zkušenosti i zážitky. Už jen to, že před pražskou odvetou navnadil fanoušky, že vyřadí dalšího obra, zaslouží uznání. Pochvaly létaly ze všech stran. „Velmi dobrý tým. Nikdy se nevzdává,“ smekl Mikel Arteta, trenér Arsenalu.

Škoda, že cestu do pohárového čtvrtfinále pořád něco kazilo. Nejprve exministr Prymula, který si sedl na tribunu, byť kázal, ať lidé zůstanou doma. Pak aféra s Kúdelou, politické půtky a nekonečné diskuse o (ne)rasismu. Až to vypadalo, že slávisté popíjejí exkluzivní archivní víno ze špinavé sklenice. Dlouho to nevadilo, až ve čtvrtek chuť ztrpkla.