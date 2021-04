Brankář Kolář: Smutný konec, všichni jsme doufali, že bychom mohli postoupit

Slavia ve čtvrtfinálové odvetě Evropské ligy už na Arsenal nestačila. Mezi osmnáctou a čtyřiadvacátou minutou dostala tři góly, čtvrtý v závěru a v letošním pohárovém ročníku končí.

„Teď jsem smutný. Všichni jsme doufali, že bychom mohli postoupit. Ale Arsenal nám předvedl, jak velkým týmem je. A hned od začátku ukázal, jak se to bude vyvíjet,“ poznamenal Kolář v pozápasovém rozhovoru.

Rozhodl začátek, co se s vámi stalo?

Přitom jsme do zápasu vstoupili celkem dobře. Pak jsme dostali gól, který rozhodčí neuznal. Ale za chvíli už další platil a od té doby jsme byli ustrašení, báli jsme se hrát. Je to smutný konec.

Tři góly během šesti minut. Zažil jste to někdy? Mohl jste některé střele v cestě do sítě zabránit?

Před prvním gólem tam jejich hráč prokličkoval, já pak šel na poslední chvíli pod nohy a Pépé mě přehodil. Další gól z penalty, to je hořký. Měl jsem Lacazetta nastudovaného, trenéři na mě řvali, ať skočím doprava. Ale on je tak chytrý hráč, že si počkal, kam půjdu, a dal mi to na druhou stranu.

A třetí branka? Zaskočil vás Saka?

Navedl si to na střed a když já udělal úkrok na zadní tyč, tak mi to napálil na přední. Nestačil jsme vůbec reagovat. Ten třetí gól ukázal kvalitu, v jaké Arsenal hrál.

Před dvěma lety jste došli také do čtvrtfinále Evropské ligy. V minulé sezoně hráli Champions League, v letošním ročníku znovu čtvrtfinále Evropské ligy. Jaká to byla jízda?

Jsme špatní z toho, že jsme nepostoupili dál. Ale časem si řekneme, že sezona byla úspěšná, že jsme došli daleko. Kdyby nám to někdo řekl po prvním zápase ve skupině proti Beer Ševě, asi bychom si všichni ťukali na hlavu.

A jak ji berete by osobně? Především po tom, co se stalo na Rangers, kde jste utrpěl fraktury lebky.

Chvíli potrvá, než se do toho pořádně dostanu. Vždyť já vůbec netrénuju, jen chodím do zápasů, jsem oslabený. Bude to zase dobrý.