Důkazní materiál neznáme. Nemáme možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, který čítá 130 stran vyjádření a zpráv plus desítky minut záznamů či analýz. Nevíme, jak kdo vypovídal. Nicméně výrok disciplinární komise fotbalové UEFA je skandální. Tvrdí, že Ondřej Kúdela je rasista. Aniž by to slávistický stoper při výslechu přiznal. Aniž by ho usvědčily mikrofony nebo odezírači ze rtů přes televizní kamery.