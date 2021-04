Jak to vidí Británie: UEFA je měkká. Kúdela měl dostat víc, Kamara nic

Právě naopak: oznámení o Kúdelově stopce se také u britských fanoušků i fotbalových celebrit setkalo s hlubokým nepochopením. Jen to vzali jaksi z druhého konce.



Cože, tak málo?

A proč má pykat i Kamara?

„Trestat někoho za to, že reagoval na rasistické urážky? Copak nikdy nedokážou pochopit, o co tady jde?“ naťukal na Twitter Gary Lineker, bývalý špičkový útočník.

Je evidentní, že jeho poznámka mířila směrem k disciplinární komisi UEFA, která Kamaru potrestala za ránu pěstí do Kúdelova obličeje.

Jako by na sebe zas a znovu narážely dva cizí světy. Dva názorové proudy, u kterých teď asi neexistuje šance, že se protnou, nebo aspoň přiblíží.

Záložník Rangers Glen Kamara před utkáním proti Celtiku.

Británie je tak hluboko ponořená do boje s rasismem, že málokoho zajímá, jestli pro Kamarovo tvrzení vůbec existují relevantní důkazy.

I novinář z televize Sky Sports se ve středu na tiskové konferenci opakovaně ptal slávistů: „Omluvíte se jako klub za rasismus?“

A pokud jste zabrousili do diskusí pod příspěvky na sociálních sítích, mohli jste se třeba dočíst, že už by si Kúdela v životě neměl kopnout do míče. Že Kamara byl zcela v právu, když mu v tunelu jednu natáhl. A ať jdou UEFA i Slavia k čertu!

Z českého pohledu se těžko dá pochopit, jak rázné stanovisko zaujímají fotbalové osobnosti, třeba slavný kanonýr Arsenalu a televizní expert Ian Wright: „Tolikrát jsem si už říkal: Tohle je šance vyslat jasný vzkaz. Tohle je šance ukázat, že boj s rasismem myslíme vážně. Místo toho jsem zas a znovu zklamaný.“

Přidal se i další bývalý reprezentační útočník Darren Bent: „Vysvětlí mi někdo, za co dostal Kamara trest, když čelil rasismu?“

Jako by za kanálem La Manche platily jiné právní zásady. Jako by presumpce neviny neexistovala. Britové Kúdelovi automaticky vypálili na čelo cejch rasisty a v diskusích se pustili do srovnávání.

Jak mohl Kúdela dostat jen deset zápasů, když reprezentační pravý bek Trippier jich vyfasoval dvanáct jen za to, že vyzradil kamarádům, do jakého týmu přestoupí?

Slušelo by se dodat, že kamarádi-sázkaři chtěli na neveřejné informaci neférově vydělat a že proti Trippierovi mluvil evidentní důkazní materiál. Jaké důkazy použila disciplinární komise proti Kúdelovi, to zatím nikdo netuší.

Ale když už jsme u srovnávání: Atlético Madrid ve středu vyfasovalo pokutu 10 tisíc eur za pozdní výkop zápasu proti Chelsea. Rangers zaplatí devět tisíc za nevhodné chování: tedy mimo jiné za to, že slávisty včetně rozpáraného gólmana Koláře po zápase odmítali pustit do kabin.

Přesto si ještě postěžovali: „Tresty pro naše hráče Kamaru a Roofa považujeme za mimořádně přísné. Odvoláme se!“

Tak schválně: Dokážete tenhle britský pohled pochopit?