Kdo povede Inter proti Plzni? Bratr legendy a bláznivý motivátor, co trhá bundy

Starší Filippo Inzaghi, přezdívaný Pippo, jich střílel o hodně víc. Mladší Simone Inzaghi, který si říkal Mone, se snažil, ale pořád byl za bráchou pozadu.

Přitom starší sourozenec vytrvale novináře přesvědčoval: „Jednou bude lepší než já, věřte mi!“

Trvalo to dlouho, ale nakonec se jeho předpověď naplnila. Jen se museli oba převléct z dresu do saka a získat trenérský diplom: od té doby si role prohodili. Zatímco Filippo coby trenér vyhořel v AC Milán a teď se potuluje po druholigových štacích, Simone dnes večer (výkop v 18.45) povede Inter Milán do bitvy v Lize mistrů proti Plzni.

ONLINE: Plzeň vs. Inter Milán podrobná reportáž od 18:45

„Přijde mi, že je úplně jiný než Pippo,“ zamyslí se Vlastimil Kaiser, komentátor televize O2 a expert na italský fotbal. „Ten na mě působí jako takový větroplach, zatímco Simone je coby trenér mnohem odhodlanější. Ohromně žije s týmem, pořád lítá kolem lavičky. I když je mu teprve šestačtyřicet, když vidím tu jeho zkřivenou tvář, někdy mám strach, aby ho nekleplo.“

Kdo by to byl řekl? Na hřišti vypadal do fotbalu víc zažraný starší z bratrů, proto to navzdory technickým nedostatkům dotáhl do absolutní špičky. S Itálií má zlato z mistrovství světa, válel za AC Milán i Juventus, třikrát vyhrál italskou ligu, dvakrát Ligu mistrů, nastřílel moře gólů.

Trenér Interu Simone Inzaghi.

Simoneho bilance? Jeden italský titul, tři starty v národním dresu a jeden působivý zápis: jako první Ital zvládl v jednom zápase Ligy mistrů nasázet čtyři góly, v březnu 2000 za Lazio proti Marseille. Což byla spíš výjimka: jen v premiérové ligové sezoně se přehoupl přes deset gólů za sezonu, pak už nikdy.

Tipli byste si, že z něj vyroste trenér pro velkoklub? Spoluhráči mu sice přezdívali Almanch, protože se pořád pídil po fotbalových statistikách a detailech, ale Sven Göran Eriksson, tehdejší kouč Lazia, v Inzaghim juniorovi budoucího kolegu neviděl. Na rozdíl od mnoha borců, kteří seděli v kabině vedle něj.

„U Manciniho to bylo evidentní. To samé u Simeoneho, Mihajloviče, Stankoviče. Ale Simone? Fajn kluk, problémy s ním nebyly, ale nepůsobil na mě jako lídr a velký šéf. Do toho musel asi dorůst.“

Chtělo to čas, trpělivost a ze všeho nejdřív měsíce šprtání. Maminka Marina sice chtěla mít z obou Inzaghiů doktory, ale tenhle sen jí nesplnili ani po konci hráčské kariéry: oba se hned přihlásili na slavnou italskou trenérskou školu v Covercianu a Simone seděl v lavici vedle Karla, syna česko-italské trenérské legendy Zdeňka Zemana.

„Od tety Chiary jsem slyšel, že prý od Karla občas trochu opisoval,“ usmívá se Zdeněk Šesták, Zemanův synovec a další znalec italského prostředí.

Závěrečnou práci na téma „Trenér coby motivátor“ už ovšem Inzaghi tvořil sám a rozhodně měl z čeho čerpat. Hráče umí parádně vybláznit, což potvrzoval už v začátcích, které strávil u žákovských a dorosteneckých týmů Lazia.

Známá je historka ze zápasu, ve kterém sedmnáctka Lazia o poločase prohrávala 1:3. Inzaghi se naklonil k asistentovi, požádal ho, aby mu půjčil svou bundu a prohlásil: „Teď sleduj, kamaráde.“

V kabině před zraky zaražených teenagerů bundu rozcupoval na kousky a bláznivou show zakončil výkřikem: „Teď ten zápas otočíte a tuhle bundu, kterou jsem kvůli vám zničil, zaplatíte. Pak budeme srovnaní.“

Výsledek? Lazio vyhrálo 4:3.

Když coby kouč juniorky připravoval tým na derby s AS Řím, jednomu z hráčů, který obdivoval jeho nové porsche, slíbil: „Pokud vyhrajete, můžeš se v něm projet.“ Po vítězství pak skutečně vytáhl z kapsy klíčky a rozzářenému svěřenci jen otcovsky doporučil: „Hlavně pomalu, jo?“

S týmem opravdu žije jako málokdo, proto na něj po pěti úspěšných sezonách v Laziu ukázal Inter, který hledal náturou podobného kouče, jakým byl úspěšný Inzaghiho předchůdce Antonio Conte.

„Ale ten neváhá prásknout dveřmi, když mu vedení nevyhoví ohledně posil,“ upozorňuje Kaiser. „Inzaghi takový zatím není. Když si trochu zapřeháním, oddaně by sloužil i týmu z okresního přeboru.“

Snad proto má zatím důvěru vedení, i když to v poslední době skřípe. V úvodní sezoně sice slavil triumf v Italském poháru i superpoháru, ale titul mu utekl. A minulý týden po porážce s Bayernem Mnichov, už třetí z posledních čtyř zápasů, proti němu fanoušci protestovali.

Proti Plzni tedy potřebuje zabrat. Obejde se to bez roztrhané bundy?