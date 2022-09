Plzeňský trenér Bílek před Interem: Chceme zápas zvládnout i výsledkově

Zároveň však zdůraznil, že jeho tým je odhodlaný poprat se o dobrý výsledek.

Tak opačně, v čem je největší síla Interu?

Jsou vynikající, zkušení, vyvážení, velmi organizovaně brání. A po zisku balonu jsou velice silní v rozbíhání akcí, s rychlým přechodem dopředu. Mají dva výborné útočníky se skvělým zakončením. Džeko ani Martínez nesmí okolo naší branky dostat kousek prostoru.

Chorý a Havel nejistý start Start útočníka Tomáše Chorého v úterním duelu proti Interu Milán je podle trenéra Michala Bílka v ohrožení. Jeden z důležitých hráčů týmu v sobotním ligovém utkání v Olomouci (3:2), kde dal dva góly, utrpěl zranění nártu. Nespecifikované zdravotní problémy má i krajní bek Milan Havel. „Chorý má po penaltovém zákroku roztržený nárt, který museli doktoři sešít. Uvidíme, jak bude vypadat, jestli vůbec bude k dispozici do hry. Milan Hvael má také menší zdravotní problémy. Ostatní hráči jsou jinak v pořádku,“ řekl Bílek.

Zrovna Džeko už v Plzni dokázal skórovat v dresu AS Řím i Manchesteru City. Sám se dokonce kdysi svěřil, že Viktoria je pro něj oblíbený soupeř.

A pořád je to velmi kvalitní hráč, má krásnou kariéru a teď svoji výkonnost potvrzuje i v Interu. Jeho hlavní síla je v pokutovém území, víme, že si na něj musíme dávat pozor, zakončení má vynikající. Ale věřím, že ho do šancí pouštět nebudeme. Jinak je zle, každou je schopen přetavit v gól.

Přesto, vnímáte, že šance na dobrý výsledek je proti Interu o něco větší než proti Bayernu Mnichov a Barceloně?

Když jsme byli nalosovaní do téhle skupiny, věděli jsme, že ty zápasy budou podobné. Čelíme obrovské kvalitě tří velkých týmů. Jejich vzájemné zápasy mohou dopadnout všelijak. A Inter má kvalitu na to, aby s Bayernem i s Barcelonou vyhrál nebo bodoval. Ale hrajeme doma a pokud chceme dosáhnout v tabulce na nějaký bod, přes tyhle zápasy k tomu vede cesta. Očekávám, že nás fanoušci poženou a pomohou nám i ve fázích, kdy to pro nás nebude třeba jednoduché. Věřím, že jsme schopní uhrát dobrý výsledek.

Bude to hodně jiný zápas než minulý týden v Barceloně?

Ve Španělsku to pro nás bylo nesmírně složité. Hráči odvedli solidní výkon, nemohl jsem jim nic vytknout. Samozřejmě, rozebrali jsme si to a ukázali chyby, které jsme udělali. Teď jsme doma, kde jsme silní, na utkání se těšíme. Máme možnost a čest zahrát si proti dalšímu velkému soupeři. A chceme to zvládnout také výsledkově.

Plzeň - Inter Milán na 02 TV Vysílá stanice Premier Sport 2, výkop je od 18.45, studiu startuje o hodinu dřív. S moderátory Petrem Svěceným a Liborem Boučkem budou dění hodnotit Marek Jankulovski, David Limberský nebo Miroslav Jirkal. K výrobě přenosu do desítek zemí po celém světě bude použit nejmodernější přenosový vůz, který splňuje přísné podmínky Ligy mistrů UEFA. V provozu bude 18 kamer.

Očekáváte, že Inter bude po domácí porážce s Bayernem 0:2 pod tlakem?

Inter má natolik zkušený tým, že s ním jedna porážka, byť v Lize mistrů a na domácí půdě, nezamává. Hráči jsou sebevědomí a vědí, že umí odehrát s kýmkoliv kvalitní zápas. Přijeli sem rozhodně s tím, že chtějí vyhrát. Ale my jsme připravení jim tu roli favorita co nejvíce znepříjemnit.

Je ve hře, že by do utkání mohl zasáhnout zraněný záložník Kopic?

Honza ještě není připravený do hry, v úterý určitě hrát nebude.

Už máte jasno o základní sestavě, nebo přibyly další bolístky?

Po ligovém utkání v Olomouci jsou další problémy. Chorý má po zákroku roztržený nárt, musel na šití. Uvidíme, zda bude k dispozici. I Havel má menší zdravotní problémy. Ale ostatní jsou v pořádku.