Do Plzně dorazí slavný Inter, obr v lehkých nesnázích. Je šance překvapit?

Pískot, který tu a tam nepříjemně plnil stadion San Siro, se na poslední chvíli změnil v oslavu. Inter se před zítřejší Ligou mistrů v Plzni na chvíli uklidnil. Během neděle se neřešilo, jestli by měl trenér Simone Inzaghi dostat padáka. Éterem spíš létaly komplimenty pro brankáře Handanoviće, který chytal bravurně.

Plzeň - Inter Milán Úterý 18.45 online

Inter ví, že stále není vyladěný. Sám střelec Brozović přiznal: „Musíme přidat, pracovat lépe, s větší energií. V některých zápasech nejsme schopni hrát tak, jak umíme.“

Že by šance pro Plzeň? Možná ano. „V pohárech se hraje trochu jinak než v lize, týmy se tolik neznají. Toho by Plzeň mohla využít,“ věří obránce David Zima, který si v sobotu proti Interu zahrál poslední čtvrthodinu.

Nikola Vlašič z Turína svádí souboj o balón s Marcelo Brožovičem z Interu.

Ve smrtící skupině se zrovna úterý jeví jako ideální příležitost pro plzeňský úspěch. I tak to ovšem bude ohromně složité. Úvodní porážka 1:5 v Barceloně ukázala, kolik úřadujícím českým šampionům schází do fotbalových veličin. Inter se mezi obry řadí rovněž, o Bayernu Mnichov nemusíme diskutovat.

Takže? Úterý, výkop v 18.45. „Doma jsme silní, neprohráváme,“ říká trenér Michal Bílek. I po víkendu platí, že Plzeň je v lize jako jediná neporažená. V osmém kole ovládla utkání, ve kterém dvakrát inkasovala, což se jí často nestává.

Při výhře 3:2 v Olomouci vstřelil dva góly čahoun Chorý, vítěznou trefu zařídil dříč Havel. Domácí se však po právu hněvali, že favorit dostal od rozhodčího Radiny procenta přízně. Trenér Václav Jílek se musel krotit, když výkon sudích komentoval: „Ti chlapi tam jsou čtyři. Nechápu, že to nikdo na sebe nevezme, když to vidí. Cítím křivdu, tak mluvím poměrně plamenně a hledám důvody. Mrzí mě to. Plzeň nemá zapotřebí, aby jí někdo takovým způsobem pomáhal.“

V evropských pohárech bývají sudí striktní, o čemž se Viktoria přesvědčila i v Barceloně. Nekopala penaltu, neboť VAR při zpětném zkoumání odhalil dřívější nefér zákrok. Za stavu 0:1 chvíli doufala, že se bude po skluzu na záložníka Mosqueru pískat faul. Nepískal.

V domácí lize má Plzeň u rozhodčích vesměs zastání. Tím netvrdíme, že by nevyhrávala zaslouženě, najdou se však zdánlivé prkotiny, které soupeře nakrknou. Otočený aut, příliš blízko postavená zeď, nepostřehnutý roh.

Na takové maličkosti video upozornit nemůže, nicméně v Olomouci došlo k ještě závažnější situaci: ruce v šestnáctce.

Křídelník Jirka okamžitě cuknul, když se to stalo, sudí však rozhodli, že ruka byla neúmyslná. Schovali to pod pofidérní vysvětlení: „Neočekávaný odraz. Pohyb ruky vzhledem k pohybu těla byl přirozený.“

Nejen legendární Vladimír Šmicer si myslel přesný opak. Přes Twitter vzkázal: „Nevím, kdo vymýšlí pravidla, ale všichni fotbalisti víme, že jsi dřevák. A je jedno, jestli to je na půlce nebo ve vápně.“

Můžeme jen spekulovat, jak by tutéž Jirkovu ruku ohodnotili rozhodčí v Lize mistrů. Další velký svátek vypukne už zítra. Inter Milán se rozhodl, že před zápasem nebude v Plzni trénovat. Hráči si jen projdou hřiště a prohlédnou arénu, která bude v úterý vyprodaná.