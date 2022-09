Inter je v problémech, Plzeň má jedinečnou šanci ho porazit, tvrdí Šedivec

„Prohráli jsme 2:4, mě poslal trenér Uličný na hřiště do druhé půle. Vzpomínám, že se pak někde psalo o střetu generací - starý Bílek proti mladému Šedivcovi,“ směje se 41letý plzeňský odchovanec.

Telefon vzal v Turíně, kde je na návštěvě u jiného kouče. Chorvata Ivana Juriče, jenž v Sérii A vede FC Turín a minulou sobotu s ním prohrál právě na hřišti Interu smolně 0:1. Společně dnes budou držet palce Bílkovi a jeho Plzni.

„Jsme s Ivanem dobří kamarádi, hrávali jsme spolu kdysi druhou italskou ligu v Crotone. V úterý jdu v Turíně na kontrolu, pomohl mi tu totiž zařídit operaci krční ploténky,“ popisuje Šedivec.

Do Itálie odešel v roce 2001, kdy za něj Juventus zaplatil 43 milionů korun. Ale nikdy za něj nehrál, prošel pěti kluby ve druhé lize, nyní žije na severu země s italskou přítelkyní a malou dcerou.

Operace? Co se přihodilo?

Necítil jsem pravou ruku, ale doktoři mi stále předepisovali jen prášky. Až když jsem nemohl hýbat prsty, dostal jsem se ke specialistovi a ten mě hned poslal na operaci. Měl jsem skříplý nerv, dali mi tam titanový polštářek. Už měsíc a půl jsem doma, nosím krunýř, což je na palici. Doufám, že ho brzy sundám.

Zjišťoval jste, co bylo příčinou?

Ptali se mě, zda jsem v minulosti neměl autonehodu nebo jiný úraz. Ale nic se mi nevybavuje. Těžko říci, jestli to jsou nějaké nastřádané pozůstatky z fotbalové kariéry.

Ten už nyní sledujete jen jako fanoušek. Neplánoval jste si cestu do Plzně?

Na fotbal ne, ale chtěl jsem dorazit o prázdninách. S dcerou, navštívit rodiče a starší dceru, která žije v Čechách. Operace všechno odložila. V srpnu měli naopak do Itálie přijet táta s mou sestrou a neteří, ale kvůli taťkovo zdravotním potížím i z toho sešlo. Věřím, že na Vánoce nebo na jaře už to konečně vyjde.

O Viktorce máte přehled?

Jasně. Výsledky sleduji, nějaké zápasy si pustím. Je skvělé, co zase dokázala. Že bude mít titul a postoupí do Ligy mistrů, jsem nečekal. Vždyť Slavia má daleko větší finanční možnosti a velmi silný mančaft.

Teď se Plzeň chystá na Inter. Má šanci?

Má. Velkou. Tvrdím, že stoprocentně neprohraje. A vzhledem k situaci v Interu má jedinečnou šanci ho i porazit. V klubu víc řeší finanční starosti než fotbal.

Pořád se mluví o tom, že rodina Zhangů, čínských majitelů, Inter prodá?

Majitelé mají problémy, z Číny přestaly proudit peníze, přestává to pro ně být zajímavé. Další problém byl, že si Zhangové půjčili od amerického investičního fondu nějakých 200 milionů eur, jenže s úrokem deset procent. Vypadá to teď na prodej, situace není růžová. Ani výsledky nejsou oslnivé. V sobotu Inter porazil FC Turín 1:0, ale výkon nic moc. Gól dal až v závěru, zato Turín měl docela dost šancí.

Hodně chybí hvězdný belgický útočník Lukaku?

Spekulovalo se, že proti Plzni už by mohl nastoupit, ale nevypadá to. Teď to však není Lukaku jako před dvěma lety, kdy s Interem získal titul. V Anglii půl roku nehrál, nemůže se do toho dostat, k tomu svalové zranění. Ale i tak si Inter věří. O Viktorce tu nepíší ani slovo, jen že si jedou do Plzně pro tři body.

Kdyby se to nepovedlo, je v ohrožení kouč Simone Inzaghi?

To ano. Před dvěma týdny prohrál Inter derby s AC, předtím dostal tři góly i od Lazia. Přiznám se, že Inzaghimu jsem na chuť nikdy nepřišel, nelíbí se mi jeho styl. Pod Antonio Contem, který Inter dovedl k titulu, to bylo jiné. Nebyli favority, neměli nejsilnější kádr, přesto triumfovali. Ale loni už na klub dopadly finanční starosti.

Přitom kádr je pořád silný.

Ale něco tomu chybí, ani fyzicky mi nepřipadají v ideálním stavu. Ano, je tam Džeko, na kterého je spolehnutí, góly dával všude, kde působil. Lukaku, Martínez, vše výborní hráči, ale hra se jim teď moc nedaří. Situaci nepomohlo ani dění okolo Slováka Škriniara. Měl nakročeno do PSG, nabízelo 60 milionů, jenže Inter chtěl devadesát. Zůstal, chce aspoň lepší smlouvu, tohle atmosféře nikdy moc nepřidá.

Pořád je však Viktoria outsider zápasu, nebo ne?

Viděl jsem ji v Barceloně. Škoda třetí branky těsně před půlí, to byla chyba, která Viktorku stála lepší výsledek. Ale v úterý to může dopadnout daleko lépe. Plzeň nemá co ztratit, Inter musí. I kvůli penězům je pro ně každá výhra v Lize mistrů důležitá. Ale já věřím Viktorce.