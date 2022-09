Zimova rada Plzni před Interem: Doma šance žije, odvaha platí na každého

Davide, je teď Inter k poražení?

Každý je k poražení. Ale nechci soudit, protože tuším, že proti Plzni to pro ně bude úplně jiný zápas než proti nám. Hrajeme jiným stylem než Viktorka, neustále presujeme po celém hřišti. Myslím, že to Plzeň asi nebude schopná praktikovat, není jim to vlastní.

Myslel jsem to spíš tak, jestli se dá využít toho, že Inter je v útlumu. Před utkáním s vámi třikrát ze čtyř zápasů prohrál.

To na poradě sice taky zaznělo, ale my se vždycky soustředíme hlavně na sebe. Zvlášť teď, kdy máme formu a daří se nám, hrajeme dobře. Chtěli jsme to do toho zápasu přenést, což se povedlo. Jenže šance jsme neproměnili a v poslední minutě jsme dostali gól z takové blbé situace.

Měl už v tu chvíli Inter velký tlak?

Posledních dvacet minut ano. Hodně přidali, hráli vabank, my chodili do brejků. V úplném závěru už nás přimáčkli k vápnu, obléhali. Ale do té doby jsme hráli dobře, zasloužili jsme si aspoň bod. A klidně jsme mohli i vyhrát.

Sedmkrát jste vystřelili na branku, což je dost. Zabírá na Inter aktivita a odvaha?

To by mělo platit na každého. Pasivitou se dneska zápasy nevyhrávají. My v Turíně vůbec neřešíme, proti komu jdeme hrát, prostě máme svůj styl a toho se držíme. Pokud všichni plníme to, co po nás trenér chce, můžeme přehrát jakéhokoli soupeře. Inter, AC, Juventus, to je jedno. Vždycky záleží na jednotlivcích, jak se připraví na konkrétní situace v zápase.

Dobře, ale Inter je přece jen složením kádru trochu jinde než Turín, ne?

Samozřejmě. Má plno kvalitních a zkušených hráčů, takticky je hodně vyspělý, do defenzivy vynikající.

Ale v útoku mu teď chybí zraněný tank Lukaku. Toho se využít, dá, ne?

S ním v sestavě bychom to měli taky daleko složitější. Ale když jim jeden hráč chybí, náhradníci ho dovedou zastoupit. I když prostřídají, na hřiště jde top kvalita. V tom mi přijdou skoro jako Barcelona.

Jedničkou v útoku je teď Lautaro Martínez. Jak se vám bránil?

Těžko. Pamatuju si ho už z doby, kdy hrála s Interem před třemi lety Slavia. Od té doby se celkově styl Interu moc nezměnil. Vzadu urostlí stopeři, hodně soubojoví, ve středu hřiště spousta běhavých hráčů, většina navíc umí dát finální přihrávku. A útočníci, včetně Martíneze, z toho pak těží.

Má Plzeň šanci bodovat?

Teď doma ano. Vím, jak těžko se v Plzni hraje. Inter je zvyklý na sedmdesát tisíc fanoušků, kteří ho ženou, na malém stadionu to pro ně může být nezvyk. Do toho cestování, zápasy teď jdou rychle po sobě. Navíc v pohárech se hraje trochu jinak než v lize, týmy se tolik neznají. Toho by Plzeň třeba mohla využít.

Jenže Inter první zápas s Bayernem prohrál, takže tři body jsou pro něj povinnost.

Liga mistrů je tak prestižní soutěž, že je úplně jedno, kdo proti komu hraje. Tým kalibru Interu tam chce každý zápas vyhrát a nezáleží na tom, jestli jde proti Plzni nebo proti Bayernu. Obojí bere se stejnou vážností a zvlášť v tak těžké skupině mu může jít i o skóre. Takže nejen vítězství, ale ideálně i co nejvíc gólů.