Lukakua celý stadion neurážel, tvrdí Slavia. Žádá po něm omluvu

Červenobílí se ve čtvrtek Lukakuovi po jeho stížnosti za chování jednotlivců omluvili, po zhlédnutí dostupných záběru po něm žádají to samé.

„Naprosto odmítáme, že by došlo k rasově motivovanému skandování celého stadionu. Znovu jsme analyzovali dostupné záběry a nic Lukakuovo vyjádření nepotvrzuje. Stejně jako jsme se omluvili za chování jedinců, bylo by vhodné, aby se i Lukaku za svá slova omluvil,“ uvedl klub.

Lukaku po utkání vyzval Evropskou fotbalovou unii UEFA, aby situaci začala řešit. „V zápase se mi to stalo dvakrát. Není správné, aby to lidé dělali. Žijeme v roce 2019 a v týmech je hodně hráčů různých národností. A když na stadiony přijdou lidé, kteří se chovají takhle špatně, není to dobrý příklad pro děti. Doufám, že s tím UEFA něco udělá,“ řekl Lukaku brazilské televizi Esporte Interativo.

Lukaku se ve 35. minutě při oslavě druhého gólu, který nakonec neplatil po opravném verdiktu videorozhodčího, otočil k tribunám a přiložil si ukazováček k uchu na znamení, že nadávky slyší. „Celý stadion to dělal, když Lautaro vstřelil první gól,“ uvedl belgický reprezentant.

Po jeho prohlášení se Slavia Lukakuovi a Interu omluvila. „Veškeré projevy rasismu či xenofobie důrazně odsuzujeme, platilo to v minulosti, platí to dnes a bude to platit i do budoucna. Za nenávistný projev několika jednotlivců se omlouváme jak dotčeným hráčům, soupeři, ale i ostatním fanouškům. Toto chování se absolutně neslučuje s hodnotami našeho klubu ani se základy lidské slušnosti,“ uvedl mluvčí Slavie Michal Býček.