Nedvěd chválil Slavii: V Česku je o dva kroky napřed, hraje moderní fotbal

Ještě ve čtvrtek večer v Monaku coby zástupce Juventusu losovacímu ceremoniálu přihlížel, v pátek dopoledne už ale v centru Prahy slavnostně otevíral novou prodejnu Adidasu, jehož je ambasadorem. A hovořil s novináři.

„S Atlétikem, Leverkusenem a Lokomotivem Moskva máme skupinu, ze které chceme jednoznačně postoupit. Ale uvědomujeme si, že v Lize mistrů musíš respektovat každého soupeře,“ prohlásil v den svých sedmačtyřicátých narozenin.

Co jste říkal po losování zástupcům Slavie? Jejich reakce na skupinu s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán obletěla svět.

Viděl jsem ji! Jsou spokojení, protože soupeře mají skvělé. Navíc ve fotbale není nikdy nic ztraceno, slávisti šanci mají, rozdají si to s velkými soupeři a pokud udělají nějaké body, bude to super. Je před nimi velká výzva.

That feeling when you get Barcelona, Dortmund & Inter in the #UCLdraw!@slaviaofficial  pic.twitter.com/O8j1ABg0u5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Jak se vám vlastně současná Slavia zamlouvá?

Bavil jsem o ní s trenérem Sarrim, který ji loni hodně chválil, že prý tak dobře připravený tým dlouho nepotkal. Slavia nastolila správnou cestu, kterou by se měl český fotbal ubírat. Hrají moderní fotbal, s nímž jsou schopni konkurovat v Evropě. Klobouk dolů, za jak krátkou dobu se dostali až do Ligy mistrů.

Zejména v pohárech se prezentují fyzicky velmi náročným fotbalem.

V dnešním fotbalem se běhat musí, fyzický fond je základ všeho a slávisti to pochopili. Samozřejmě, že k tomu musíš přidat i techniku, což se jim zatím daří. Hrají dobrý evropský fotbal.

Souhlasíte, že postupem do Ligy mistrů stvrdili nadvládu v současném fotbalovém Česku?

Jsou momentálně možná i o dva kroky před ostatními. Vybrali si cestu náročnosti, což je správný směr. Pokud v něm budou pokračovat, budou úspěšní.

Jak daleko za nimi je podle vás Sparta?

Sparta je klub, který musí mít stejné ambice jako Slavia. A určitě je také má. Jenže momentálně se nachází ve fázi, kdy má těžkosti, které pramení v tom, co se v klubu dělo v předchozích letech.

Už potřetí v řadě nepostoupila do pohárové Evropy.

Překvapilo mě to, protože jsem jim letos docela věřil, i když v Trabzonsporu měli toho nejtěžšího možného soupeře. Víc jsem čekal i od Plzně, ale taková je Evropa. Jakmile nejste v ten daný den úplně stoprocentní, tak to zkrátka nedáte.

Váš Juventus se o tom v Lize mistrů přesvědčuje opakovaně.

Přesně tak, vítězství v Champions League prostě nenaplánujete. Zatímco v lize, pokud máte správnou strategii, můžete v průběhu let dosáhnout úspěchů, v Evropě je to jiné. Nevyjde vám poločas, nejste zrovna úplně ready a je po všem. Ale letos budeme bojovat znovu.

I proto jste opět výrazně posilovali?

Pár peněz jsme utratili (úsměv), naše ambice jsou pochopitelně vysoké, chceme uspět v domácí lize i v Evropě. Vzali jsme Ramseyho, Rabiota, De Ligta, Demirala, těch hráčů je víc. Máme mančaft dvaadvaceti nebo třiadvaceti skvělých fotbalistů, velmi silný a široký tým. Čeká nás, doufejme, padesát sedm zápasů, tedy i finále Ligy mistrů.

Hodně se čeká především od De Ligta, obránce z Ajaxu.

Souhlasím, protože patří k největším talentům vůbec. Znám jeho manažera Mina Raiolu, s kterým jsem dlouho spolupracoval, a vím, jak je De Ligt pracovitý, co všechno fotbalu obětuje. Myslím si, že je to takový Cristiano Ronaldo obrany, udělali jsme velice dobře, že jsme ho vzali.

Za více než 85 milionů eur byl jednoznačně vaší nejdražší posilou léta. Přesto jste na přestupovém trhu okolo deseti milionů v plusu. Na tom si v Juventusu zakládáte?

Posledních deset let jsme finančně soběstační a prezident si na to potrpí. Samozřejmě to v dnešní době není jednoduché, ale sami víte, že Ramsey i Rabiot přišli zadarmo, což je naše strategie. Takovým způsobem chceme klub vést.

Kromě řady nových fotbalistů jste přivedli také nového trenéra. Proč právě Maurizia Sarriho?

Protože jsme cítili po pěti letech nutnost udělat změnu. Max Allegri u nás vyhrál jedenáct trofejí, což bude těžké zopakovat, nebo se tomu třeba jen přiblížit, ale vnímali jsme v poslední době určitou sestupnou tendenci, a tak jsme sáhli po Mauriziovi.

Minulý rok dovedl Chelsea k vítězství Evropské lize.

Jsme přesvědčení, že jeho způsob fotbalu by naším klukům mohl vyhovovat. Řekl bych, že jsme vybrali správně, i když to bude chtít nějaký čas a ze začátku možná budeme mít určité problémy.