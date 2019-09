Od tří do desíti tisíc. Slavia odtajnila ceny balíčků na duely Ligy mistrů

Zvětšit fotografii Slávističtí fanoušci se radují z gólu Bořila během odvety play off Ligy mistrů proti Kluži. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 12:20

Výhody pro fanoušky, kteří do Edenu chodí pravidelně, vstupenky na jméno a v první vlně výhradně v balíčcích na všechny zápasy základní skupiny. Fotbalová Slavia rozdělila ceny lístků na Ligu mistrů do tří cenových kategorií. Pro permanentkáře od tří do sedmi tisíc korun, pro ostatní od čtyř a půl do deseti a půl tisíc.

Pokud toužíte v Edenu vidět Barcelonu, Dortmund a Inter Milán v zápasech Champions League, musíte si připlatit. Zvlášť, pokud nejste permanentkář. Za balíček vstupenek na všechny tři duely zaplatíte 4 500, 7 500, nebo 10 500 korun. Permanentkáři dostanou od klubu 30% slevu, nejlevnější balíček si tak pořídí už za 3 000 Kč, nejdražší za 7 050 Kč. Další slevy mají také studenti a děti. Ceny balíčků na Ligu mistrů Zápasy s Dortmundem, Barcelonou a Interem Milán Kategorie A

7 050 Kč pro permanentkáře, 10 500 Kč ve volném prodeji Kategorie B

5 010 Kč pro permanentkáře, 7 500 Kč ve volném prodeji Kategorie C

3 000 Kč pro permanentkáře, 4 500 Kč ve volném prodeji Slavia nebude prodávat balíčky formou klasických vstupenek, nýbrž jako speciální permanentku na tři zápasy. Do prodeje míří lístky ve středu 11. září (pouze pro členy Klubu Slavia), od pátku 13. září do úterka 24. září budou k dispozici všem permanentkářům. Až poté se dostane na ostatní ve volném prodeji. Všechny vstupenky bude klub prodávat na konkrétní jméno proti předložení dokladu, který následně může být kontrolován rovněž při vstupu na stadion. To kvůli překupníkům. Stadion v Edenu má kapacitu 19 370 míst včetně sektorů pro fanoušky soupeře. Kolem patnácti stovek vstupenek si UEFA vyhrazuje pro sebe a své partnery.

První domácí utkání v Lize mistrů odehraje český šampion 2. října proti Dortmundu. Následují utkání s Barcelonou (23. října) a Interem Milán (27. listopadu).