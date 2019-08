Slavii nadchl los. Kabina bouřila a Coufal si přál: Ať nejsme za pitomce

„Snad bude ten řev podobný i po zápasech. Snad nebudeme litovat,“ líčil bezprostředně nato se smíchem obránce Vladimír Coufal. „Úplně se třesu,“ pokračoval.



Slavia dostala jednu z nejatraktivnějších skupin. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milán, to jsou evropští giganti, značky, které zná celý svět.

„Jen ta vysněná Anglie nám tam schází, ale tahle skupina mi to vynahradí,“ přesvědčoval Coufal, když přišel mezi novináře.

Slávisté sledovali losování na stadionu společně. Stanislav Tecl vyhrál interní týmovou tipovačku, když správně odhadl všechny tři soupeře.

„Když už jsme v Lize mistrů, tak jsme chtěli narazit na ty nejlepší. Všichni máme obrovskou radost,“ přidal se s komentářem trenér Jindřich Trpišovský.

Strašákem pro Slavii v průběhu losování dlouho byla skupina G, ve které se postupně seřadili pro ni neatraktivní soupeři: ruský Zenit Petrohrad, portugalská Benfika Lisabon a francouzský Olympique Lyon. Když k nim ale Petr Čech, jeden z hostů ceremoniálu, přiřadil německé Lipsko, slávističtí fotbalisté propukli v jásot, který vzápětí ještě zesílil. Červenobílí se ocitli ve společnosti Barcelony a spol.

Ani zástupci nejužšího klubové vedení, Tomáš Syrovátka, Jiří Bílek a Jiří Vrba, kteří slavnostní losování sledovali přímo v monackém hotelu Grimaldi Forum, se před kamerami neubránili spokojeným úsměvům.

