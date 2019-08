Trpišovský o losu Ligy mistrů: Nevzdáme se předem, doma můžeme bodovat

S hráči sledoval ceremoniál přímo na stadionu v Edenu. A i když se nepodívá do Anglie, po které toužil, los ho stejně jako ostatní dostal.



„Jsou to fantastické týmy. Dřív bych si tam přál jet aspoň na výlet, třeba na víkend a sledovat jejich zápas. Teď tam budeme sami trénovat a hrát. A pak uvidí fanoušci ty největší hvězdy tady u nás doma,“ rozplýval se kouč.

Krásná odměna za postup.

Obrovská. Byly tam dvě skupiny, které nás strašily. Rozhodně je lepší zahrát si s Barcelonou, Dortmundem a Interem, než letět znovu do Petrohradu, s kterým už jsme se potkali. Nebo na Ukrajinu, kde jsme byli také. Pro fanoušky to bude velký zážitek.

Zápasy na Camp Nou, San Siru a v Signal Iduna Parku, osmdesátitisícovém kotli Dortmundu.

Budou to krásné výjezdy. Můj syn už se hlásil, že byl jel na Barcelonu. Sice chtěl nejvíc Juventus a Ronalda, ale Messi určitě taky splní účel.

Na kterého soupeře se nejvíc těšíte vy?

Na Dortmund, který jsem už dřív hodně sledoval a mám ho rád. Kvůli stadionu, skvělé atmosféře, je to sympatický klub.

Čekají vás mimořádně náročné zápasy, jste připraveni?

Všichni víme, co je to za týmy, ale rozhodně se nechceme vzdávat předem. Pamatuju si, že na jaře před Sevillou jsme měli videorozbor z jejich zápasu s Barcelonou, bude to strašně složité, zvlášť venku. Ale věřím, že doma jsme s schopni se všemi hrát vyrovnaně a třeba i bodovat. Určitě chceme v Lize mistrů dát nějaké góly a získat body.