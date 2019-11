Kolář před Interem odešel z tréninku. Má drobný problém, přiznal kouč

Trpišovský o zdravotním stavu ostatních hráčů O Součkovi: „Zúčastnil se předzápasového tréninku a měl by být připravený na utkání.“ O Ševčíkovi: „Bude v pořádku, vážnější zranění se naštěstí nepotvrdilo.“

O Masopustovi: „U něj se rozhodneme až ve středu, bude to o pocitu. Po zápase s Olomoucí absolvoval pouze lehčí tréninky, pořád má bolesti. Je to padesát na padesát.“