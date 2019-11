Magický večer Slavie. Giganty umí potrápit, teď ale musí jednoho porazit

„Rozhodně nás čeká zápas podzimu. Všichni víme, o co hrajeme,“ přikývl v úterý před novináři obránce Jan Bořil.

Vzhledem k tomu, do jaké společnosti se slávisté při losu dostali, je skoro zázrak, že mohou dvě kola před koncem základních skupin Ligy mistrů ještě snít o postupu mezi nejlepších šestnáct.

Byť je to troufalý sen, není úplně nereálný.

Je potřeba porazit Inter a doufat, že to stejné se povede Barceloně doma proti Dortmundu. Právě ten by pak Slavia musela porazit v prosinci na jeho hřišti.

O něco blíž je jaro v Evropské lize, kam se postupuje ze třetího místa: když Slavia Inter porazí, bude mít závěr skupiny ve svých rukou. Dokonce pak může s Dortmundem i prohrát, pokud milánský tým neporazí Barcelonu.

A když večer remizuje? Pak potřebuje každopádně naplno bodovat v Německu a doufat v souběžné zakopnutí Interu.

Na první pohled jsou to dost odvážné propočty. Ale proč nemyslet vysoko?

Slavia je sice ve skupině se dvěma body poslední, ale když přihlédnete k výkonům, které dosud v Lize mistrů předvedla, má právo být sebevědomá.

„Chceme hrát pěkně na pohled, ale teď musíme udělat všechno pro postup a už proměnit šance,“ burcoval Bořil. „Hrajeme i o prestiž českého fotbalu. Slibuju lidem, že necháme na hřišti všechno a o pokračování v Evropě se porveme.“

A proč by to vlastně nemohlo klapnout?

Už to, že se o nich v souvislosti s postupem mluví, je pro slávisty vyznamenáním. Právě v tom se ale zároveň ukrývá i největší úskalí.

Fanoušci, kteří od vystoupení ve skupině nabité evropskými obry nejdřív nic nečekali, se namlsali. Najednou větří, že by to mohlo vyjít. Oprávněně získali dojem, že se Slavia může měřit s každým.

Zní to zvláštně, ale po remízovém zápase v Miláně nebo senzační remíze v Barceloně se kdekomu vkrádá do hlavy myšlenka, že porazit doma Inter nebude problém.

Od Slavie se najednou v realitě chce to, o čem se ještě před rokem nikdo neodvažoval ani snít. Proto bude večer rozhodující, jak borci v bíločerveném zvládnou zápas v hlavách. Jak se srovnají s tím, že natřískaný Eden od nich bude chtít tři body, které byly v prvním zápase proti Interu na dosah.

Jenže body nutně potřebuje i italský gigant a kouč Antonio Conte velí: „Z Prahy si můžeme odvézt jen jediný výsledek. A věřte, že teď jsme lepší než v prvním zápase doma.“

Liga mistrů na O2 TV Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Divák si díky multidimenzi může vybrat, jaký duel chce živě sledovat. Středeční program začne již v 18:30 hodin na O2 TV Fotbal, kdy se studio bude věnovat zápasům hraných od 18:55. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Jiránka a Daniela Pudila. Od 20:00 startuje na O2 TV Sport speciální program před hlavním zápasem Slavia Praha - Inter Milán. Vedle studia Petra Svěceného bude druhé stanoviště přímo na stadionu v Edenu. Zde bude moderátor Libor Bouček rozebírat aktuální dění s celou řadou zajímavých hostů. Dorazí například úspěšná tenistka Petra Kvitová.

Co dává Slavii naději, že plány Interu překazí? Kromě sebevědomí, které během dosavadních čtyř zápasů v Lize mistrů nabrala, také to, že Conteho tým dorazil do Česka výrazně oslabený.

Opory Politano, Gagliardini nebo Asamoah se trápí s různorodými zdravotními potížemi, tutově se zápas v Praze nebude týkat záložníků Sensiho a Barelly, který v Miláně obral slávisty o bod gólem v nastavení: je po artroskopii kolena.

„Ale Inter má i na lavičce skvělé hráče. Určitě slabší nebude, jen bude jiný,“ varuje kouč Jindřich Trpišovský. „A my máme taky své problémy.“

Největší pohromou by pro slávisty bylo, kdyby se nedoléčil nastydlý kapitán Souček nebo kdyby nemohl chytat gólman Kolář: včera z tréninku odešel po deseti minutách a držel se za levý bok.

Magický večer by dostal trhlinu hned na začátku. Ale podcenit Slavii se nevyplatí v žádném případě.

A Inter to už moc dobře ví.