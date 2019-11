Kluku, z tebe mě klepne, slýchá Kolář. Ale i gólman se pravidelně nervuje

dnes 11:59

Jsou to tři roky, co se ztěžka odrážel ze dna. Na hostování ve Varnsdorfu odchytal poslední podzimní zápas proti Táborsku, dostal tři góly, v šatně zabalil tašku a vyrazil zpátky do Liberce. Od té doby kariéra brankáře Ondřeje Koláře nabírá grády: Slavia, titul, Evropská liga, Liga mistrů, reprezentace.

Může to být ještě lepší? „Plním si sny," přikývne 25letý Ondřej Kolář, který ve středu večer zkusí v zápase naděje vychytat Inter Milán. „Před těmi třemi lety mě kdekdo odepsal. Měl jsem štěstí, že přišel trenér Trpišovský se svými asistenty. Řvali na mě, vybičovali mě. Teď už se smějeme, když mi říkají, co si o mně mysleli."