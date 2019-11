Škriniar: Potřebujeme tři body, ale vyhrát na Slavii nebude vůbec lehké

Při rychlém brejku Čechů marně Škriniar naháněl Patrika Schicka, který jediným gólem loňský duel národních mužstev rozhodl.

Ze slávistů hrál jen Souček Loni 19. listopadu v zápase Česko - Slovensko (1:0) nastoupil za vítěze ze slávistů jen Tomáš Souček, nikdo další u klubu nebyl ani v nominaci. Za hosty odehrál celé utkání Miroslav Stoch, jenž byl tehdy hráčem Slavie. V současné době patří do české reprezentace osm slávistů Kolář, Coufal, Kúdela, Bořil, Souček, Ševčík, Hušbauer a Masopust.

Pokud bude slovenský obránce krátce před středeční půlnocí zase rozmrzelý z porážky, Inter Milán ztratí šanci na postup do jarního osmifinále Champions League.

„V Praze musíme získat tři body, ale nebude lehké tady vyhrát. Viděli jsme, jak velmi dobře Slavia hraje,“ citovala Škriniara slovenská agentura SITA. „Je to bojovný tým, zároveň velmi nebezpečný směrem dopředu, s míčem jsou dobří.“

Slavia je pro každého soupeře v Lize mistrů těžkým soustem. Barcelona v Edenu se štěstím vyhrála 2:1, naposled na Camp Nou se hrálo bez branek.

Inter sílu českého šampiona poznal ve vzájemném duelu v září, když porážku odvrátil až v samém závěru. „Stál proti nám těžký soupeř, asi nejtěžší v sezoně,“ říkal Škriniar tenkrát.

Slavia - Inter středa 21.00 Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Polsko) Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček, Traoré - Ševčík, Stanciu, Olayinka - Tecl.

Inter: Handanovič - Godín, De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Candreva, Vecino, Brozovič, Biraghi - Lukaku, Martínez.

Od té doby Inter podlehl v Barceloně, porazil doma Dortmund, ale odvetu v Německu nezvládl (2:3), i když v poločase vedl 2:0.

„Ten zápas jsem si detailně rozebrali. Zkazili jsme to a moc dobře to víme. Ale pořád máme šanci postoupit. Musíme věřit, že se to na konci otočí na naši stranu,“ podotkl čtyřiadvacetiletý obránce.

Inter ze skupiny Ligy mistrů nepostoupil už loni, v pořadí skončil třetí za Barcelonou a Tottenhamem. Barcelona ho provází i letošním ročníkem, na začátku října tam Inter těsně prohrál. A za dva týdny v Miláně proti ní podzim v Champions League zakončí.

Aby měl ještě o co hrát, potřebuje uspět právě ve středu na Slavii. „Kdyby se nám do povedlo, můžeme se od zápasu v Praze odrazit,“ řekl Škriniar.

Loni porážka v Edenu odsoudila Slováky k sestupu do třetí úrovně Ligy národů a zároveň je při losu kvalifikace o postup na Euro 2020 shodila do třetího koše. Teď Škriniar doufá, že souboj na Slavii jeho tým nasměruje vzhůru.