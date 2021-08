Žilina - Jablonec, odveta jen formalitou? hosté jsou krok od Konferenční ligy

Sledujeme online Zápas, který se zdá být jen formalitou. Jablonečtí fotbalisté jdou do odvety 4. předkola Konferenční ligy v Žilině se...

Viktorko, ještě není hotovo. Explzeňský záložník Procházka varuje před CSKA

Premium Má co vyprávět. Třeba to, jak s Viktorií Plzeň hrával Ligu mistrů. Jak čelil náporu Realu Madrid. Co všechno ho naučil...