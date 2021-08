Hrát defenzivně je cesta zkázy, myslí si kouč Rada před odvetou v Žilině

V úvodní bitvě na domovské Střelnici před týdnem Jablonečtí slovenského soupeře rozprášili 5:1. Povedl se jim hlavně první poločas, ve kterém Žilině nasázeli hned čtyři góly.

Žilina - Jablonec Středa od 18 hodin

Jenomže pohárovou optikou to byl pořád jen první poločas. Rozhodující krok do základní skupiny musí svěřenci bouřliváka Petra Rady udělat na Slovensku. „My nemůžeme myslet na ten náskok, to by mohlo být ošidné a mohlo by nás to mrzet. Fotbal už přinesl hodně zvratů,“ varuje trenér Jablonce, který k východním sousedům přivezl kompletní kádr. „Kdybychom hráli vyloženě defenzivně, tak je to cesta zkázy. Výsledek z prvního zápasu je zavádějící, Žilina u nás hrála kvalitní fotbal, mají mladé mužstvo, vyrůstá tu nová krev.“

Žilina nechce v domácí odvetě dát svou kůži lacino. „Je těžké hledat chytrá slova o tom, jak průběh dvojzápasu zvrátíme. Věřím však, že se nám doma podaří zápas zdramatizovat, minimálně bychom chtěli zaznamenat výhru. Když se nám podaří dát první gól, dostaneme se zpět do hry,“ řekl žilinský kouč Pavol Staňo.

Fotbalisté Jablonce se budou v odvetě muset vypořádat nejen se soupeřem, ale také s umělou trávou, na které Žilina už několik let hraje svá domácí utkání. „Od pondělka jsme na umělce trénovali a doufám, že to nebude takový rozdíl,“ věří záložník Jakub Považanec.

Víkendové ligové zápasy obou pohárových protivníků dopadly rozdílně. Žilina na vlastním stadionu porazila 3:0 Senici a vede tabulku, Jablonec též v domácím prostředí jen remizoval se Slováckem 1:1. Kouč Rada však udělal v týmu sedm změn a hlavní opory šetřil na pohár. I to dokládá, jakou váhu postupu v Jablonci přikládají. V sázce je nejen účast v základní skupině Konferenční ligy, ale také tučná finanční odměna. Postupujícím týmům připlují do rozpočtu bezmála tři miliony eur, v přepočtu kolem 75 milionů korun. To by byla pro Jablonec vítaná injekce.

Podzim v pohárové skupině už jablonečtí fotbalisté jednou zažili. Před třemi lety postoupili přímo a v Evropské lize zažili souboje s Dynamem Kyjev, Astanou a Rennes. Z kvalifikace se však zatím nikdy do hlavní soutěže pohárů neprobili.

Jablonec se na Slovensko přesunul během středy a vpodvečer nastoupil v Žilině k oficiálnímu tréninku. Velká jablonecká bitva o podzim v Evropě vypukne ve čtvrtek v 18 hodin, zápas bude přímým přenosem vysílat stanice ČT Sport.