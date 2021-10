Prohru s Alkmaarem beru na sebe, říkal jablonecký útočník Nešpor

V 64. minutě domácí obránce Chatzidiakos nepovedeným odkopem trefil břevno vlastní branky, od kterého se míč odrazil k volnému Nešporovi. Ten však v zakončení selhal.

„Samozřejmě, že to byla stoprocentní šance. Bylo to trošku stočené od toho břevna, takže jsem byl špatně natočený, ale to mě samozřejmě neomlouvá. Škrtnul jsem to patou. Byla to největší šance zápasu, mohl jsem dát na 1:1 a vypadalo by to jinak. Slušně řečeno, strašně mě to mrzí. Beru tu prohru na sebe, tohle musím proměnit. Jsem z toho špatný,“ popsal 31letý útočník Martin Nešpor na webu jabloneckého klubu nešťastnou nególovou situaci.

Potěšila ho alespoň reakce spoluhráčů. „Kluci mě podrželi, já bych asi udělal to stejné, kdyby se to stalo spoluhráčovi. Pořád jde jen o fotbal, nejde o život, ale stejně mě to štve,“ konstatoval Nešpor. „Mrzí mě, jak zápas dopadl. Kdybych vyrovnal, vypadalo by to jinak,“ litoval.

Zkušený forvard naskočil do hry jako náhradník na začátku druhého poločasu za Tomáše Čvančaru, který byl otřesený po souboji s brankářem Alkmaaru Peterem Vindahlem. Čvančara podle jabloneckého trenéra Petra Rady v kabině zvracel a bylo u něj podezření na otřes mozku. „Nevěděl jsem, že Čváňa má nějaké problémy. Bylo mi to řečeno až při poločasové rozcvičce,“ přiblížil Nešpor.

Jablonečtí byli v úvodní půli nečekaně lepší než nizozemský favorit. Ten ale po změně stran přidal a v 53. minutě rozhodl gólem Alberta Gudmundssona. „První poločas vypadal z naší strany opravdu dobře, šance tam byly. Hned na začátku šel Čváňa ze strany a střílel vedle tyče. A bylo tam toho víc,“ řekl Nešpor.

Severočeši v Konferenční lize nepotvrdili úvodní domácí výhru 1:0 nad rumunskou Kluží a klesli na druhé místo tabulky právě za Alkmaar. Třetí je dánský Randers, poslední příčka patří Kluži.

Hradec Kr. - Jablonec v neděli od 16 hodin ONLINE

Jablonečtí v posledních sedmi soutěžních zápasech nedali víc než jeden gól a zopakovali výsledek z nedělního ligového Podještědského derby s Libercem. „Někdy se stává, že na tým padne deka ohledně střílení branek. Nesmíme se z toho položit. Musíme si z toho vzít nějaké pozitivum a věřit, že to protrhneme a začne nám to tam padat,“ prohlásil Nešpor. „Hráli jsme a pracovali dobře, jenže si domů nevezeme ani jeden bod.“

Šanci na zlepšení nálady budou mít fotbalisté Jablonce už v neděli, kdy na stadionu Mladé Boleslavi nastoupí v duelu 10. kola 1. ligy proti „domácímu“ Hradci Králové.