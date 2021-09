V Nizozemsku se Slavii s Jabloncem nedařilo, Sparta před dětmi vyhrála

Sparta byla jediným českým týmem, který v prvním kole evropských pohárů nevyhrál. Teď se role prohodily.

Slavia nenavázala na vítězství proti Unionu Berlín (3:1), v bouřlivé atmosféře na stadionu Feyenoordu se nechala zatlačit, propadala v agresivitě a po první půli prohrávala 0:2.

„Přijelo sem za náma patnáct set lidí a my na hřišti vůbec neexistovali. Nic z toho, co jsme si řekli, neexistovalo,“ kritizoval po zápase v rozhovoru pro ČT Sport trenér Jindřich Trpišovský.



Po pauze udělal tři změny, které Slavii nakoply. V 63. minutě se Holešovi podařilo hlavou snížit, víckrát už ale slávisté ale balon do sítě nedostali a v Konferenční lize zapisují první porážku.

Jablonec hrál dobře, jenže střílení gólů dělá Severočechům potíže. I proto, že chyběl zkušený Martin Doležal. Tomáš Čvančara, jenž ho nahradil hned v úvodu střílel těsně vedle, pak hlavičkoval jen do rukavic brankáře Alkmaaru.

O půli střídal ze zdravotních důvodů, které si přivodil právě v souboji s domácím gólmanem. Jeho nástupce Nešpor měl největší šanci, jenže balon odražený od břevna netrefil. To už Jablonec prohrával po gólu Gudmundssona a skóre 0:1 vydrželo až do konce.

Radovala se tak jen Sparta, kterou kvůli trestu od UEFA povzbuzovaly děti ve věku od šesti do čtrnácti let. V jásot propukly už po půl hodině, kdy se hlavou prosadil Hancko. Rozdíl mohl být větší, kdyby své šance využili Minčev nebo Haraslín, který pálil do břevna. Rangers dohráli bez vyloučeného Glena Kamary.

Ve skupině A je Sparta druhá za Lyonem, který je zatím stoprocentní. Doma porazil 3:0 Bröndby a s Pražany se utká 21. října na Letné. Slavii čeká v konferenční lize zápas na hřišti Maccabi Haifa, Jablonec se doma utká s dánským týmem Randers.