Hanuš, nebo Vajner? Jablonec řešil, kdo bude chytat proti Randers

Který z gólmanů se v dnešním evropském souboji s dánským Randersem postaví do brány fotbalistů Jablonce, nebylo ještě ve středu navečer jasné.



Jablonec- Randers Čtvrtek 21.00 online

Mimo hru je určitě zraněný Vlastimil Hrubý, letošní dvojka. První brankář týmu Jan Hanuš si poranil rameno v posledním ligovém duelu před reprezentační pauzou a oba zkušení gólmani proto nebyli k dispozici v sobotu proti Českým Budějovicím. Prvoligovou premiéru si tak v tomto zápase, který skončil 2:2, odbyl mladý Tomáš Vajner, trojka mezi jabloneckými tyčemi.



Zdravotní stav Hanuše se však v týdnu stabilizoval, ale jestli bude na důležitý duel 3. kola skupiny D Konferenční ligy stoprocentně připravený, to je otázka.

Kouč Jablonce Petr Rada doufá, že ano. „Nechceme nějak mlžit, ale rozhodující bude poslední předzápasový trénink. Uvidíme, jak na tom Hanuš bude a až potom to určíme,“ uvedl Rada na tiskové konferenci, po níž jeho tým čekala ta klíčová tréninková jednotka.

„Pokud bude zdravý a stoprocentní, tak by měl logicky chytat. Ale doktor řekl, že musí rozhodnout ten poslední trénink. Chci to zaklepat a věřím tomu, že to dopadne dobře.“

Situace v tabulce je po dvou kolech nesmírně vyrovnaná: Alkmaar má čtyři body, Jablonec tři, Randers dva a Kluž jeden. I proto dnešní česko-dánská bitva může hodně napovědět o šancích obou týmů na případný postup (vítěz skupiny jde přímo do osmifinále, druhý celek do předkola play off).¨

Jablonecký trenér Petr Rada

„Randers je tým dost podobný nám, v jejich lize se také snažil v minulých sezonách dohánět ty top tři kluby nahoře. Osobně jsem měl větší respekt z Alkmaaru, tím ale samozřejmě nechci Randers nijak podceňovat, je také silnější dopředu než dozadu,“ míní jablonecký obránce Jaroslav Zelený.



„Každý bodový zisk by byl pro nás dobrý. V naší lize se v tom zatím tak nějak motáme a úplně se nám nedaří. Naopak v Konferenční lize možná jedeme i trošičku nad očekávání jak bodově, tak i výkonnostně. Doufám, že na to navážeme,“ přeje si Zelený.

„Skupina je velice vyrovnaná, ale podle mě je Randers ze všech tří našich soupeřů takový nejsehranější, nejkompaktnější,“ varuje Petr Rada. „Určitě nás nečeká nic lehkého, ale hrajeme doma a budeme chtít zvítězit.“

Stoper Zelený pozorně zkoumal hlavně ofenzivu dánského soka. „Asi nejvíc mě zaujal hráč číslo deset Kehinde, který je na tom velmi dobře pohybově a dovednostmi s balonem,“ upozornil na nebezpečného Nigerijce Zelený.

Dánský klub z města Randers na Jutském poloostrově je poměrně mladý. Založen byl v lednu 2003 neobvyklým sloučením hned šesti týmů. V loňské ligové sezoně skončil až šestý, ale triumfem v domácím poháru si zajistil vstupenku do kvalifikace Evropské ligy. V ní neuspěl po vyrovnaných soubojích se slavným Galatasarayem a „sestoupil“ do skupiny Konferenční ligy.