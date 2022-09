Tělo na zátěž nereaguje, jak bych chtěl, tvrdí Provod. Na penaltu by šel znovu

Slavii čeká ve čtvrtek večer úvodní domácí duel pohárové skupiny proti kosovskému Ballkani a právě Provod zastoupil na předzápasové tiskové konferenci obvyklého řečníka Tomáše Holeše, který je zraněný.

Slavia - Ballkani ve čtvrtek od 18.45 ONLINE

„Pro nás všechny je nadcházející soupeř trochu neznámá, ale už jsme měli možnost vidět část jejich prvního utkání s Kluží, který skončil nerozhodně. Ani my to nebudeme mít jednoduché,“ odhaduje Provod.

Ballkani, první kosovský tým ve skupinové fázi evropských pohárů, je považovaný za outsidera.

Ale už jen fakt, že se přes předkola prokousali až do hlavní soutěže, značí velkou kvalitu. Jejich styl je odlišný od toho, s čím se obyčejně setkáváme v lize. Chtějí hrát hodně fotbalově, i proto očekávám náročné utkání. My si na ně však doma věříme.

Slávistický záložník Lukáš Provod na tiskové konferenci před soubojem s FC Ballkani.

Jak se cítíte vy osobně? Po zranění vám zatím dělalo problémy odehrát dva zápasy během jediného týdne.

To je pravda. Tělo nereaguje na extrémní zápasovou zátěž tak, jak bych si představoval. Dřív jsem byl zvyklý si v tréninku spíš přidávat, ale teď leckdy musím ubrat a přemýšlet, kdy a jakým stylem trénovat. I proto jsem rád za to, jak tady ve Slavii funguje spolupráce a komunikace s trenéry.

Jak?

Když se necítím dobře, byl by nesmysl, abych šel dva dny po odehraném utkání do plné přípravy. Odtrénuju třeba sedmdesát procent, případně absolvuju jen regenerační jednotku v posilovně s fyzioterapeuty. Snad už se to ale brzy zlepší a já budu schopný dělat sto procent toho co ostatní. Momentálně se cítím zdravý, na Ballkani jsem nachystaný.

Možná budete chtít odčinit neproměněnou penaltu z prvního zápasu v tureckém Sivasu, že?

Moc mě to mrzelo a klukům jsem se v kabině omluvil. Co se strhlo po zápase, ta kritika a velké haló, jsem totiž způsobil i já. Kdybych dal gól a my jsme vyhráli dva jedna, navzdory špatnému výkonu by se nad tím asi nikdo příliš nepozastavoval. Takhle se toho ale hodně napsalo. I pro nás to ale bylo užitečné zrcadlo, ve kterém jsme viděli, na co se příště venku musíme zaměřit.

Na co tedy? Rozdíl ve vašich výkonech doma a právě venku je zatím značný.

I já nad tím často přemýšlím. Možná jsme u soupeřů příliš zakřiknutí, možná je to i fanoušky, kteří nás doma ženou, což nám hodně pomáhá. Věřím, že právě v Turecku jsme udělali tečku za slabšími výkony na venkovních hřištích a že příště už navážeme na naši domácí formu