Nezvyklý úkaz: běžecky špatná Slavia. I boss Tvrdík se zlobil

Je s podivem, že slávistického bosse nenadzvedl žádný hrůzostrašný debakl, ale zápas, který jeho tým mohl klidně vyhrát. V tureckém Sivasu v úvodním utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy hosté rychle vedli, pak výrazně polevili, nechali průměrného soupeře vyrovnat, ale v nastaveném čase měli tři body na dosah: stačilo proměnit penaltu, což se ovšem záložníku Provodovi nepovedlo.

Na první pohled žádná tragédie, ale zároveň viditelně odfláknutá práce. Snad proto Tvrdík rovnou vyslal k hráčům důrazné varování a dal najevo, že podobné výpadky se nebudou tolerovat.

Možná si přitom trochu zapřeháněl a nechal vybublat emoce. S chladnější hlavou už by třeba nechal Twitter spát, vždyť Slavia za poslední roky vedle spousty parádních zápasů odehrála v pohárech jistě i pár horších než ten čtvrteční.

Například před dvěma lety v Leverkusenu – výprask 0:4. Nebo ve stejné sezoně na hřišti izraelské Beer Ševy – nečekaná porážka 1:3. Loni zase nezvládla předkolo Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi.

Že by tedy zrovna teď hráči měli padnout na kolena a prosit o odpuštění, to určitě ne. Špatný den může přijít na každého, zvlášť když zvážíte i okolnosti: nezvykle vysokou nadmořskou výšku, spoustu absencí v sestavě nebo červenou kartu, kterou soupeři velkoryse odpustil chorvatský sudí. Ale zároveň platí, že se turecké varování nesmí brát na lehkou váhu: odhalilo totiž řadu neduhů, které dřív do slávistické hry nepatřily a teď ji brzdí.

Pod Trpišovským tým v Evropě prorážel zejména díku tomu, že soupeře přeběhal, přetlačil, ubojoval. Ale když kouč ve čtvrtek při hodnocení zápasu překřikoval hlasitě debatující turecké novináře, mimo jiné si posteskl: „V první půli byl náš výkon i běžecky velmi špatný.“

To se nečekalo, stejně jako víc než bohorovný přístup několika hráčů. Také ten nutil Trpišovského k nezvykle kritickému hodnocení: „Někteří byli jak na výletě. Nedostupovali jsme soupeře, dávali jsme jim hodně prostoru a srážela nás technická nekvalita.“

Slavia se zkrátka v Sivasu prala nejvíc sama se sebou. Nepůsobila jako tým, který ví, co chce hrát: scházel jí klid i trpělivost. Mockrát si zbytečně zkomplikovala situaci a nevynucenou chybou přišla o míč, místo kombinace hráči stříleli z nesmyslných pozic. Trpišovský se na lavičce chvílemi vztekal, jindy se jen zoufale zhoupl v kolenou.

Asi ještě chvíli potrvá, než Slavii zase vyladí tak, jak by si představoval. V létě se na skříňkách v kabině znovu hromadně přelepovaly jmenovky, z kádru, který na jaře finišoval v lize na druhém místě, zmizelo osm hráčů. Posily si teprve zvykají: některé rychleji, jako třeba obránce Douděra, jiné výrazně pomaleji, například chybující stoper Santos.

Hlavně kvůli tomu se Slavia pohybuje ve vlnách: jeden zápas zvládne skvěle, další průměrně... A ten v Turecku mizerně, byť s nijak alarmujícím výsledkem.

V neděli v lize proti Českým Budějovicím a ve čtvrtek v Evropě proti kosovskému outsiderovi Ballkani se potřebuje ukázat úplně jinak. Už proto, aby si zvedla sebevědomí před blížícím se šlágrem proti Plzni.