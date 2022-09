Plzeň? Teď je vrcholem Ballkani. Připomínají futsalisty, řekl Trpišovský

Bylo evidentní, že ho FC Ballkani, úřadující kosovský šampion, zaujal.

„Občas sem přijede tým, který má velké jméno, přitom výkonnost není valná. Ale tady je to přesně naopak. Velmi sympatické mužstvo. Byl jsem příjemně překvapený, když jsem viděl jejich zápasy,“ uvedl.

Slavia - Ballkani ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Tým, který má v logu kolem fotbalového balonu sluneční paprsky, sídlí v městečku Suhareka, ale domácí duely v pohárech hrává v hlavním městě Prištině. Právě tam v úvodním utkání skupiny sahal po vítězství nad rumunskou Kluží, která na konečných 1:1 srovnala až v nastaveném čase.

„Trenér Ilir Daja měl velké úspěchy v Albánii a přenesl to i do nového prostředí,“ ocenil Trpišovský. „Jsou nesmírně silní v kombinaci, mají rádi míč a fakt to s ním umí. Kluž jim převážnou část zápasu nebyla schopna sebrat balon, takže nesmíme kupit laciné ztráty jako v Sivasu, protože bychom se dostali do problémů.“

Co dál?

Při práci s balonem mi chvílemi připomínají futsalisty. Mají zkušeného brankáře i obránce, kteří se nebojí hrát, a v ofenzivě jsou povětšinou šikovní hráči drobnější postavy, kterým nesmíme nechat příliš prostoru. Mají však samozřejmě i slabiny, na ty se zaměřujeme.

Přemýšlíte i o tom, jak pošetřit síly na nedělní vrchol týdne v Plzni?

Ale pro nás je prvním vrcholem týdne utkání s Ballkani. Po remíze se Sivassporem ho potřebujeme zvládnout za tři body, protože víme, že i v minulosti pro nás první domácí zápasy ve skupině byly klíčem k postupu. Navíc máme zprávy, že by mělo být vyprodáno, moc si toho vážíme a fanoušky chceme svým výkonem uspokojit.

Jak moc vám bude chybět univerzál Holeš, který se zranil ped posledním ligovým duelem proti Budějovicím?

Chybět nám samozřejmě bude, příliš variant do stoperské dvojice, kde měl i v neděli nastoupit, nemáme. Santos je nemocný, takže v obraně naskočí Ousou s Kačarabou. Tomáš má však na hřišti i další specifické úkoly, jako je bránění nejnebezpečnějšího hlavičkáře soupeře a podobně. Na tohle všechno musíme myslet.

Co další jména na marodce?

V úterý nám vypadl další hráč, který má teploty, takže do pole máme momentálně k dispozici patnáct lidí. Zpátky v plném tréninku je Traoré, který měl pohmožděnou holeň a kotník po tvrdém zákroku v utkání se Sivassporem. Ševčíka ale zatím využít nemůžeme, zotavuje se z nachlazení. Možná v neděli?

Jak je na tom Sor?

Pokud zvládne ostrou zátěž i s balonem, mohl by se k týmu připojit před Plzní. Uvidíme, jak si povede v tréninku v pátek a v sobotu. Proti Ballkani však ještě nenastoupí.

To vypadá, že dost prostoru zbude pro mladší hráče z rezervy nebo z devatenáctky.

Ano, do tréninku s námi před zápasem půjde pět kluků. Jsou tam některá nová jména, protože několik hráčů je teď s mládežnickými reprezentacemi v zahraničí. Po tréninku pak podle aktuálního stavu rozhodneme, jak s nimi naložíme.