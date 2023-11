Haraslín po porážce: Nebudeme házet vinu jeden na druhého. Chyby se stávají

O postup kam? Aby pokračovala v Evropské lize, musela by Sparta poskočit na druhé místo, kde ji teď Rangers odskočili na tříbodový rozdíl. Pravděpodobnější je Konferenční liga, kam se přesouvá třetí tým tabulky. Jediná dobrá zpráva z Glasgow tedy pro sparťany zní: Haraslín je zpátky a zranění lýtka ho zjevně nijak extra nepřibrzdilo.

Jak jste se během odehrané půlhodiny na hřišti cítil?

Jsem rád, že jsem zpátky, chci týmu pomáhat dobrými výkony. Snad to bude takhle pokračovat a o víkendu v Ostravě přidáme i tři body.

Mohl jste jít na hřiště dřív než po hodině?

To není otázka na mě. Cítím se fajn, ale trenéři se mnou mají nějaký záměr a já neřeším, jestli hraju od první nebo od šedesáté minuty. Vždycky nechám na hřišti maximum a snažím se co nejvíc pomoct.

Byl jste ještě na lavičce, ale zkuste i tak říct: proč Sparta vůbec nechytila začátek zápasu?

Těžko se mi o tom mluví, když jsem ještě na hřišti nebyl. Ale před zápasem jsme si říkali: hlavně neudělat zbytečné chyby, které dostanou Rangers do ráže. A to se moc nepovedlo. V prvním poločase byli určitě lepší, za druhý bychom si možná bod zasloužili.

Už před dvěma roky jste se vraceli z Glasgow s porážkou, o které rozhodly osobní chyby. Cítíte frustraci?

Nechci hodnotit spoluhráče, nejsem trenér. To fotbal přináší, chyby se stávají, určitě nebudeme házet vinu jeden na druhého a něco si vytýkat. Prohráli jsme, máme před sebou ještě dva zápasy, ale nejdřív ligu. Potřebujeme zregenerovat, protože nás čeká nejen cesta do Prahy, ale pak hned i do Ostravy.

Byli tihle Rangers o něco silnější než ti, se kterými jste hráli před dvěma týdny v Praze?

Domácí prostředí vždycky pomůže. Diváci je hnali, když vedli 2:0, byli nahoře. Pár šancí jsme pak taky měli, ale body z toho nejsou, což nás hodně mrzí.

Pomohlo aspoň to, že jste ve druhém poločase změnili rozestavení?

Nebylo to nic nového, na tréninku to zkoušíme. Když nevychází jedna varianta, zkusíte jinou. Trenéři umí dobře zareagovat, změna se projevila. Zahustili jsme střed, jim to moc nesedělo, měl jsem docela dost prostoru mezi jejich stopery. Cítil jsem se dobře.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (22) dává gól proti Rangers.

A gólů jste mohl dát víc.

Nejdřív střela po rohu, odražený míč jsem špatně trefil a letěl vedle brány. Pak ještě jedna rána: po zemi by to nešlo, obránce šel do skluzu. Tak jsem se snažil to trefit k zadní tyči, ale gólman výborně zasáhl.

Ve druhé půli jste taky chvíli diskutoval s trenérem Rangers Clementem. O co šlo?

Divili se, že jim rozhodčí odvolal gól, tak jsem říkal, že to byl jasný faul. Jejich hráč se vůbec nedíval na míč, jen na Asgera, kterého odstrčil. Ale víc bych to radši nekomentoval.