Klička do středu hřiště, střela na zadní. Jak mistr Haraslín vyučil i Betis

Tu akci by si mohl nechat patentovat.

Z levé strany rychlá klička kolem obránce do středu pole, utažená zatočená rána na zadní tyč.

Jak to kdysi dělával nizozemský záložník Arjen Robben z pravé strany a připravoval si míč na levačku, Haraslín jako pravák ničí soupeře zleva. „V první půli jsem se dvakrát zastřeloval, míč mi létal do středu brány. Jsem šťastný, že se mi to ve druhém poločase povedlo.“

Jeho chvíle nadešla v 54. minutě. Do prostoru levého křídla dostal přihrávku od Jana Kuchty, který si dobře poradil se soupeři po autovém vhazování. A pak už jste sledovali typické Haraslínovo představení, jeho několikátou reprízu.

„Věděl jsem hned, že to tak udělám,“ tvrdil Haraslín, když po zápase v mrazivém večeru vyšel z kabiny.

Sparťané slaví gól do sítě Betisu.

Úhybný manévr, prudká změna pohybu do středu hřiště. „Přitom jsem měl víc možností. Mohl jsem si to dát na levačku k bráně, ale zkusil jsem to kolem obránce do jeho protipohybu. A pak už jsem střílel na zadní,“ líčil Haraslín.

Víc než o svém gólu však mluvil o přihrávce od parťáka Jana Kuchty. „Byla to od něj super akce. On skvěle pracuje pro tým, pracuje pro mě i pro Birmu (Birmančeviče) a my z toho těžíme. Hodně nám to pomáhá.“

Haraslín v Evropské lize skóroval podruhé za sebou. Před třemi týdny se trefil také v Glasgow proti Rangers, ale tam jen zmírnil porážku 1:2. Proti Betisu jeho gól přinesl vítězství i naději, že v soutěži sparťané budou pokračovat i na jaře.

„Nad tak silným soupeřem z elitní ligy se nevyhrává každý den. Pro celou Spartu je to skvělé vítězství. Máme z něj velkou radost. Bylo nám jasné, že jen výhra nás udrží ve hře o postup.“

Sparťanská radost v podání Jana Kuchty a Qazima Laciho.

Haraslín je nejlepším střelcem týmu v sezoně. V domácí soutěži dal sedm branek, jednou se trefil i v pohárové kvalifikaci proti Dinamu Záhřeb. A o dvou gólech v základní skupině už byla řeč.

„Vážím si každého gólu. Ale nejdůležitější je stejně vždycky výsledek.“

Za dva týdny na Kypru proti Arisu Limassol se rozhodne, jestli Sparta bude v pohárech pokračovat i v jarní vyřazovací fázi. Jestli to bude v Evropské lize, nebo v Konferenční lize, kam by se přesunula, pokud by skončila ve skupině třetí. Porážka ji však může odsunout až na poslední místo, což by znamenalo konec v pohárech. To ale pouze v případě souhry výsledků a horšího vzájemného skóre s kyperským soupeřem.

„Na Aris nemyslím. Máme před sebou další těžké zápasy v lize. Ty je zapotřebí taky zvládnout,“ zdůraznil Haraslín.