Nadšený Priske: Jsem hrdý na celý tým. Hráli jsme přesně podle plánu

„Zvládli jsme těžký zápas proti velmi silnému soupeři, který má fakt velkou kvalitu,“ lebedil si dánský trenér. „Vydrželi jsme soustředění celých devadesát minut, dřeli jsme jako tým, drželi jsme se plánu v útočné i obranné fázi. Je to pro nás velký výsledek.“

Přiblížil vám jaro v pohárech, stačí v posledním utkání nejhůř neprohrát na Kypru s Arisem.

Nejde jen o šanci na pokračování v Evropě, ale o celkový dojem. Hráli jsme fotbal, jaký jsme chtěli, proti těžkému soupeři. Kluci mají můj obdiv, jak to ustáli.

Jak vám je teď po těle?

Jsem opravdu hrdý na celý tým a na to, jak jsme hráli. Bylo to fantastické utkání v mnoha ohledech, navíc proti favoritovi skupiny. Snažili jsme se hrát naší hru. Věděli jsme, že musíme být opravdu soudržní, v obraně i s míčem u nohy, koncentrovat se. Pustili jsme Betis v prvním poločase do dvou šancí, ale od toho máme skvělého brankáře, který je pochytal. Přístup týmu a mentalita byly na jedničku.

Sparťanský brankář Peter Vindahl chytá míč v utkání s Betisem.

Potěšil vás třeba obránce Preciado? Po příchodu z Belgie se rozkoukával, proti Betisu se předvedl solidně.

Souhlasím, patřil mezi ty, kteří předvedli výkon na vysoké úrovni. Když přivedete nového hráče, vždycky to chvíli trvá, než si zvykne. Je Ekvádorec, přišel z belgické ligy, logicky to pro něj tady bylo trochu něco jiného. Ale dělá pokroky a tenhle zápas zvládl opravdu velmi dobře. Těší mě, že máme hodně kluků, kteří se tlačí do sestavy. Ne každý může hrát devadesát minut, ale přesně tohle potřebujeme, abychom byli konkurenceschopní.

Proč nenastoupil stoper Sörensen?

Zranil se na tréninku den před zápasem, takže jsme pak museli trochu změnit plány. Ale Vitík, Panák i Krejčí ukázali, co v nich je. Hlavně Vitíkův výkon, to bylo něco. Odehrál velmi dobrý zápas.

Chystáte změny pro nedělní zápas v Pardubicích?

Je to pravděpodobné. Abych řekl pravdu, zatím jsem o tom detailně neuvažoval, i když se samozřejmě díváme vždycky dopředu a plánujeme. Určitě to bude úplně jiný zápas, možná bude dost sněžit... Nějaké změny určitě uděláme. Ale kolik jich bude, to uvidíte až v neděli.