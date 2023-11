Gomez? Těžká zkušenost. Zvažovali jsme střídání dřív, přiznal Priske po Rangers

Sparta prožila půli hrůzy a Gomez byl toho symbolem. Nejdřív minelou daroval první branku Danilovi, potom jen stínoval, když Cantwell dával druhý gól. To bylo ve dvacáté minutě.

Po kiksu se bál hrát, působil nejistě, nevěřil si. Po nedovoleném zákroku na Cantwella viděl jedenadvacetiletý Gambijec žlutou, nedlouho na to na polovině hřiště podklouzl, a pustil tak zase Cantwella do úniku, který málem skončil trefou na 3:0.

„Rangers byli lepším týmem, to musíme uznat. Obzvlášť v prvním poločase nás trestali, hráli dobře, měli šance, zato my si je nevytvářeli a ještě jsme chybovali v defenzivě,“ uvedl sparťanský kouč.

Nepřekvapilo, když do druhé půle Gomez nezasáhl.

„Je to mladý kluk, byl to pro něj náročný zápas, těžká zkušenost,“ pravil Priske. „Nicméně vítězíme a prohráváme společně. Ve finále je to má odpovědnost.“

Jak moc chyběli v defenzivě zranění Krejčí s Panákem?

Hrajeme s těmi, které máme. Každému věříme. Nechci se pouštět do úvah, zda by nám pomohli, nebo ne. Snažili jsme se postavit obranu co nejlépe.

Jak teď vidíte situaci ve skupině?

Vypadá to složitě. Zbývají dva zápasy a v nich musíme získat hodně bodů, abychom se vrátili na druhou příčku, navíc Rangers budou muset zaváhat. Ale na to se teď nesoustředím, zajímá mě analýza tohoto utkání. A pak už následuje další důležitý duel na Baníku. V Evropě jsme nicméně odehráli dobré mače a body sbírat umíme.

Sparťanský stoper James Gomez reklamuje faul u rozhodčího Davideho Massy.

Čím si vysvětlujete zlepšení po změně stran?

Zvedli se všichni od Asgera po Zelího. Hráli jsme s větší odvahou, upravili jsme rozestavení, což nám dalo výhodu. Dařilo se nám dostávat do finální třetiny a kvalita střídajícího Haraslína nám pomohla rovněž. Neměli jsme co ztratit, museli jsme změnit mentalitu, přístup. Bylo vidět, že jsme bojovnější, což mě potěšilo.

Bylo ve hře poslat Lukáše Haraslína na déle než zhruba půl hodiny?

Začal na lavičce, protože ještě není připravený nastoupit od začátku. Byl mimo delší dobu, není snadné se po takovém čase vrátit. Dělá postupné kroky, snad bude brzy připravený na delší úsek zápasu. Viděli jsme, jaký dopad na utkání i na tým měl.

Do druhého poločasu nastoupil i Qazim Lazi, ale nedohrál ho. Při střídání nevypadal spokojeně. Proč jste jej stáhl?

Byl nakopnutý, připadalo nám, že už nemůže pokračovat. On pak tvrdil, že ano, ale my už byli rozhodnutí. Nic víc v tom nebylo.