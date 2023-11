Sedmé hned za Anglií. České kluby v pohárech dál vylepšují svou pozici

České kluby jsou v letošním pohárovém ročníku po čtyřech kolech základní části sedmé nejlepší za Německem, Itálií, Tureckem, Španělskem, Belgií a Anglií.

V součtu za posledních pěti let jim to zatím přináší třináctou příčku v pořadí národních koeficientů, které rozhoduje o počtu a nasazení klubů do evropských pohárů.

Pokud na konci sezony obsadí nejhůř patnácté místo, v ročníku 2025/26 vyšlou do Evropy pět klubů, z toho dva budou bojovat o Ligu mistrů a jeden o Evropskou ligu, dva o Konferenční ligy. Patnáct příčka odděluje elitní země od zbytku.

Jak kluby letos přispívají Plzeň 3,875 bodu Slavia 2,125 bodu Sparta 1,25 bodů Bohemians 0

Na šestnácté Srbsko, které přitom sezonu začínalo výrazně před Českem, mají české kluby už slušný náskok 2,025 bodu. Aby Srbové dohnali Čechy, museli by uhrát o pět výher víc, což reálně nevypadá.

Přitom před čtvrtečními zápasy měli Češi náskok na Srby jen půl bodu. Navíc odskočili čtrnáctému Dánsku a patnáctému Norsku. Patnáctá příčka se tak jeví velmi nadějně.

Češi útočí na dvanácté Švýcarsko a jedenácté Rakousko, které mají o 1,375 resp. o 1,600 bodu víc. Na desáté Skotsko ztrácí 3,450, což je na hřišti sedm výher. Mistr desáté země v pořadí má jistou účast v základní skupině Champions League a nemusí hrát kvalifikaci.

Dosud měl toto privilegium i šampion z jedenáctého místa národního pořadí za podmínky, že si obhájce trofeje zajistil účast v Lize mistrů ze své soutěže.

To se však od příští sezony mění a volné místo po obhájci dostane tým s nejlepším koeficientem za posledních pět let, který si nezajistí postup ze své domácí soutěže. O tuto naději bojuje Slavia.

Ta ve čtvrtek porazila AS Řím 2:0 a zajistila si účast v jarní fázi pohárů. Potřebuje jednu výhru ze dvou zápasů, aby to bylo v Evropské lize, v níž právě s italským týmem bojuje o vítězství ve skupině, ke kterému má blíž. To by přineslo další značné vylepšení národního i jejího klubového koeficientu.

V hlavní fázi pohárů se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců, v českém případě čtyřmi.

Jediní Bohemians 1905 v tomto ročníku neuhráli ani bod a vypadli hned v úvodu kvalifikace.

Další bonusové body se připisují za některé postupy. Plzeň tak získala za jisté první místo ve skupině další dva body.

Česko zatím v ročníku posbíralo 29 bodů, což po vydělení čtyřmi dělá 7,250 bodu.

V příští sezoně Češi mají jistotu, že do boje o Ligu mistrů vyšlou dva nejlepší týmy Fortuna ligy, vítěze poháru do Evropské ligy a další dva týmy do kvalifikace o Konferenční ligu.

Pokud by se letos vyšvihli na dvanáctou pozici, do ročníku 2025/26 vedle dvou týmů v kvalifikaci o Ligy mistrů by měly další dva v boji o Evropskou ligu a jeden o Konferenční ligu.

Pořadí Země 2019/20 - 2022/23 2023/24 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Anglie 86,928 8,125 95,053 8/8 2. Španělsko 73,427 8,687 82,114 8/7 3. Itálie 69,284 9,142 78,426 7/7 4. Německo 67,267 10,357 77,624 7/7 5. Nizozemsko 51,300 6,200 57,500 5/4 6. Francie 50,581 6,916 57,497 6/6 7. Portugalsko 45,316 5,166 50,482 6/4 8. Belgie 34,400 8,600 43,000 5/5 9. Turecko 26,600 8,750 35,350 4/3 10. Skotsko 29,650 3,600 33,250 5/3 11. Rakousko 27,800 3,600 31,400 5/3 12. Švýcarsko 27,775 3,400 31,175 5/3 13. Česko 22,550 7,250 29,800 4/3 14. Dánsko 22,950 6,000 28,950 4/2 15. Norsko 23,625 5,250 28,875 4/2 16. Srbsko 26,375 1,400 27,775 5/3 17. Ukrajina 23,900 3,100 27,000 5/2 18. Izrael 22,375 4,500 26,875 4/2 19. Řecko 20,125 6,400 26,525 5/4 20. Polsko 18,500 5,625 24,125 4/1

Zdroj: čtk