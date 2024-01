První výhra v Lize mistryň. Slávistky porazily St. Pölten, rozhodla Khýrová

Slávistky mají nyní ve skupině čtyři body a stále drží teoretickou šanci na druhé místo a vysněný postup do čtvrtfinále Ligy mistryň.

Dosud prohrály s Olympique Lyon (0:4), norským Brannem Bergen (0:1) a po bezbrankové remíze v rakouském St. Pöltenem tentokrát rakouské šampionky doma porazily. I když doma... Zápas se hrál v Mladé Boleslavi, kde fotbalistky sledovalo i vzhledem mrazivému počasí jen pár stovek diváků.

Duel se měl původně odehrát 21. prosince v pražském Edenu, ale kvůli tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byl odložen. A kvůli rekonstrukci trávníku v Edenu fotbalistky tentokrát zamířily do Boleslavi.

Tam už se se St. Pöltenem střetly v minulém ročníku Ligy mistryň. Padly 0:1 po gólu Slovenky Mikolajové v nastaveném čase. Tentokrát ze středních Čech odjížděly v lepší náladě.

