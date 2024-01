Zasloužená výhra. O postup se ještě porveme, hlásí kouč slávistek Piták

Zachumlaný v černé péřovce občas nevěřícně kroutil hlavou: Tolik spálených šancí? My snad ten gól nedáme...

A přece! Když po téměř hodině hry rozčísla skóre křídelnice Michaela Khýrová, mohl si konečně oddychnout a zajásat.

První gól Slavie v letošní Lize mistryň. A historicky první výhra v základní skupině blyštivé soutěže.

Vždyť v předchozím ročníku skončily slávistky ve skupině poslední s dvěma body za remízy s rakouským St. Pöltenem (1:1) a německým Wolfsburgem (0:0). „Moc jsme po vítězství toužili, bylo zasloužené, šli jsme za ním. Chtěli jsme na soupeřky od začátku vlítnout, určovat tempo hry, být na balonu,“ vypočítával trenér.

👯‍♂️🎉 First goal in the group stage for Slavia, and it could be a big one!



👏 Michaela Khýrová



