Já se vrátím! Krejčiříková o strastech s koleny i odchodu ze Sparty do Slavie

„Ani náhodou, fotbal miluju. Ale mamka se radši na naše zápasy nekouká, bojí se, že se mi zase něco stane,“ vysvětluje záložnice Krejčiříková u horkého čaje poblíž hřiště v pražských Horních Měcholupech.

Ve čtvrtek večer vymění tréninkový areál slávistek za stadion v Edenu. Proti St. Pöltenu zabojuje o první výhru ve skupině Ligy mistryň.

Po roční pauze je zpět. Opět to bude na hřišti brousit a provokovat soupeřky, což byste možná do téhle věčně rozesmáté blondýnky zprvu neřekli. Umí překvapit. Osm let strávila ve Spartě, dalších osm ve Slavii. „Přitom jsme slávistická rodina.“