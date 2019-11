Postoupit může Barca, či Dortmund. Blízko osmifinále má také Liverpool

Barcelona v minulém kole remizovala 0:0 se Slavií a poprvé po sedmi letech doma vyšla střelecky naprázdno, ale fanoušky si může ve středu udobřit předčasným postupem. Katalánský celek vede tabulku o bod před Dortmundem a pokud ve vzájemném utkání zvítězí, projde do osmifinále z prvního místa.

Zatímco Dortmund do play off posune pouze vítězství, Barceloně může stačit i remíza, pokud Slavia uhraje nerozhodný výsledek s Interem. A kdyby Pražané doma v Edenu nad italským soupeřem zvítězili, mohli by si Lionel Messi a spol. dokonce dovolit i prohrát.

Liga mistrů, 5. kolo středeční zápasy Skupina E

Liverpool - Neapol (21.00)

Genk - Salcburk (21.00) Skupina F

Slavia - Inter Milán (21.00)

Barcelona - Dortmund (21.00) Skupina G

Zenit Petrohrad - Lyon (18.55)

Lipsko - Benfica Lisabon (21.00) Skupina H

Valencie - Chelsea (18.55)

Lille - Ajax Amsterdam (21.00)

Ve skupině E Liverpool přivítá Neapol, která mu v prvním kole Ligy mistrů připravila dosud jedinou soutěžní porážku v této sezoně. Italský celek trenéra Carla Ancelottiho ale od té doby příliš radosti nezažil a aktuálně už šest souětžních zápasů nevyhrál.

Přesto si Neapol může v předposledním kole zajistit postup, pokud v Anglii vyhraje, případně když Salcburk ztratí s Genkem. Stejně je na tom i Liverpool, který si navíc v případě vítězství pojistí i první místo ve skupině. Salcburk k udržení naděje na osmifinále potřebuje zvítězit.

Liverpoolu by měl pomoci i návrat kanonýra Muhammada Salaha. Egyptský útočník, který je se třemi góly spolu s Alexem Oxladem-Chamberlainem nejlepším střelcem týmu v Lize mistrů, téměř dva týdny netrénoval a v sobotu se objevil na lavičce při utkání s Crystalem Palace.

První osmifinálovou účast v historii klubu má na dosah Lipsko, kde působí český útočník Patrik Schick. Německý celek si navíc výhrou nad Benfikou Lisabon může zajistit postup z prvního místa skupiny G.

Šestileté čekání na play off může ukončit ve skupině H Valencie, ale na postup pomýšlí i její soupeř Chelsea: vítěz utkání bude mít kolo před koncem jisté osmifinále.