Real, City i Tottenham s Mourinhem hrají o postup. Pokračuje Liga mistrů

Manchesteru City k postupu stačí domácí remíza proti Šachtaru Doněck, dál ho posune i bodový zisk Bergama s Dinamem Záhřeb ve druhém utkání skupiny C. Svěřenci Pepa Guardioly vyhráli čtyři z dosavadních pěti pohárových zápasů s ukrajinským soupeřem, v září venku zvítězili 3:0 a loni doma ve skupině Šachtar deklasovali 6:0.



Liga mistrů, 5. kolo Úterní zápasy Skupina A

Galatasaray - Club Bruggy (18.55)

Real Madrid - Paris St. Germain (21.00) Skupina B

Crvena zvezda Bělehrad - Bayern (21.00)

Tottenham - Olympiakos (21.00) Skupina C

Manchester City - Šachtar Doněck (21.00)

Atalanta Bergamo - Dinamo Záhřeb (21.00) Skupina D

Lokomotiv Moskva - Leverkusen (18.55)

Juventus - Atlético Madrid (21.00)

„Naše pozice je dobrá, ale ještě jsme nikam nepostoupili. Šanci máme v úterý. Šachtar nás docela dobře zná. Máme v nohách náročný zápas s Chelsea, takže uvidíme, jak na tom budeme fyzicky. Musíme udělat všechno, abychom do Záhřebu jeli už jako osmifinalisté,“ řekl na tiskové konferenci Guardiola, kterému bude chybět několik zraněných hráčů včetně klíčového útočníka Sergia Agüera.

Mourinho při sobotní soutěžní premiéře na lavičce Tottenhamu dovedl nové svěřence k vítězství 3:2 nad West Hamem v anglické lize. Nyní může portugalský kouč slavit postup do osmifinále LM.

Spurs k tomu potřebují v Londýně porazit Olympiakos Pireus, remíza je pošle dál, pokud dosud stoprocentní lídr skupiny B Bayern Mnichov v Bělehradě nepodlehne Crvené zvezdě.

„S těmito chlapci se nebudu bát žádného utkání v Lize mistrů. Potřebujeme postoupit. Ale až v případě, že se dostaneme do čtvrtfinále, začnu myslet na to, že máme šanci tuto soutěž vyhrát. Momentálně jsme hodně daleko. To, že Tottenham minule byl ve finále, je úspěch, ale historii píší jen vítězové,“ prohlásil Mourinho, jenž elitní soutěž už ovládl s Portem (2004) a Interem Milán (2010).

Real si osmifinále zajistí domácí výhrou či remízou s Paris St. Germain, postoupit dokonce může i bez zisku bodu, pokud Bruggy v druhém utkání skupiny A nevyhrají na hřišti již vyřazeného Galatasaraye Istanbul. Madridský tým má šanci PSG oplatit úvodní porážku 0:3 z francouzské metropole.

„Máme před sebou bezpochyby nejdůležitější část sezony a velký test proti opravdu těžkému soupeři. Musíme být připraveni srdcem, hlavou, ale hlavně fotbalově. Nebereme zápas jako odplatu za to, co se stalo na začátku skupiny, chceme ale doma odehrát nejlepších 90 minut a potvrdit formu,“ uvedl trenér Realu Zinédine Zidane.

V úterý může slavit i další madridský celek Atlético, který hraje na stadionu Juventusu. Postup mu zaručí vítězství, remíza jim k osmifinále postačí v případě, že také druhý duel skupiny D mezi Lokomotivem a Leverkusen skončí v Moskvě nerozhodně. Turínský tým v této sezoně ještě neprohrál jediný soutěžní zápas. V březnovém odvetném osmifinále LM doma Atlético porazil 3:0 hattrickem Cristiana Ronalda, jenž by se měl vrátit do sestavy Juventusu po zdravotních problémech.