Kouč Tottenhamu před Ligou mistrů: Není fér, že si Ajax odložil zápas

Ajax nejprve v osmifinále šokoval favorizovaný Real Madrid, když po domácí porážce 1:2 na stadionu šampionů z posledních tří ročníků LM vyhrál 4:1. Čtvrtfinále amsterdamské mužstvo zahájilo remízou 1:1 s Juventusem, který pak v Turíně opět nečekaně zdolalo 2:1. V semifinále se Ajax představí poprvé od roku 1997.



„Dostat se do semifinále Ligy mistrů je obrovský úspěch. Víme, že nás čeká skvělý soupeř. Tottenham je pro nás velkou výzvou, jsou úžasní. My jsme outsideři, ale to jsme byli i proti Realu a Juventusu,“ konstatoval kouč Ajaxu Erik ten Hag.

Tottenham ve čtvrtfinále zase překvapivě vyřadil Manchester City. Svěřenci Mauricia Pochettina nejprve anglického rivala doma zdolali 1:0 a v dramatické odvetě jim stačila k postupu i porážka 3:4. Spurs poprvé postoupili do semifinále novodobé LM, mezi nejlepší čtyřkou soutěže byli pouze před 57 lety, kdy vypadli s Benficou Lisabon.

Liga mistrů Tottenham - Ajax Amsterdam (úterý, 21.00)

Barcelona - Liverpool (středa, 21.00)

Podle Pochettina není spravedlivé, že Ajax si odložil víkendový ligový zápas proti De Graafschapu a bude mít osmidenní pauzu, zatímco Tottenham v sobotu hrál s West Hamem, kterému podlehl 0:1, a přišel o čtyřzápasovou vítěznou sérii na novém stadionu.

„Fotbal v Evropě je úplně jiný než v Anglii. Realita je taková, že budou mít víc času na přípravu a nebudou riskovat. Není to fér, což bych řekl i v případě, kdybychom my měli týden na přípravu a Ajax hrál v sobotu,“ prohlásil argentinský kouč, kterému bude chybět zraněný Harry Kane i další útočník Son Hung-min kvůli trestu za žluté karty.