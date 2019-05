Poprvé proti svým. Zklamaný Eriksen: Naše chyba, Ajaxu jsme to ulehčili

Do Ajaxu dorazil ve svých šestnácti. Nejprve se probíjel mládežnickými kategoriemi, pak se rychle adaptoval v hlavním mužstvu a začal vyčnívat.

V každém ročníku mezi dospělými slavil nizozemský titul, napevno se usídlil v dánském národním týmu. Následoval přesun na sever Londýna, v Tottenhamu působí už šestou sezonou.

A v úterý se poprvé postavil celku, který ho vystřelil mezi hvězdy.

Nostalgie ale musela stranou, Spurs hráli mizerně a do amsterdamské odvety si nepovezou povzbudivý výsledek. „Nedali jsme do toho všechno. Soupeř hrál dobře, my jsme mu to však hodně ulehčili,“ prohlásil Eriksen.

Tottenham zaspal začátek, hosté byli aktivnější a po čtvrthodině skórovali. Kouč Pochettino reagoval střídáním a změnou rozestavení.

„Po změně systému jsme začali být přímočařejší, ale pořád to bylo hodně daleko od toho, jak bychom chtěli, aby naše hra vypadala,“ řekl.

Sám Eriksen neprožil optimální zápas. Trápil se, nerozdával finální přihrávky a nedařilo se mu ani v zakončení. Přitom právě on měl být při absenci Kanea a Sona největší ofenzivní zbraní svého mužstva.

„Tohle je semifinále Ligy mistrů a je jedno, kdo nastoupí. Každý musí předvést odpovídající výkon, to se nestalo,“ mrzelo ho. „A to jsme ještě měli štěstí, že Neres ve druhé půli trefil jen tyč. Snad budeme v Amsterdamu schopni zvrátit výsledek ve svůj prospěch.“

Odvetný duel v nizozemské metropoli je na programu ve středu 8. května od 21 hodin.