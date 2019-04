Tottenham - Ajax, první semifinále Ligy mistrů, domácím chybí Kane i Son

Tottenham jde do zápasu značně oslabený. Kromě tradičního kapitána Harryho Kanea, který má potíže s kotníkem, se musí obejít i bez vykartovaného Son Hung-mina, hrdiny čtvrtfinálových klání proti Manchesteru City.

Hosté posílají do duelu to nejlepší, co mají k dispozici. Ajax je navíc značně odpočatý, vedení nizozemské ligy totiž odložilo celé kolo, aby měli amsterdamští fotbalisté dostatek času na přípravu a regeneraci.

První utkání druhé semifinálové dvojice je na programu zítra ve 21 hodin, Barcelona hostí loňského poraženého finalistu Liverpool.