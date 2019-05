Král Leo. Popírá logiku, nepřestává udivovat, smekají před Messim

„Leo vás vždycky překvapí. Ten přímý kop byl z takové dálky, že jsem nevěděl, jestli opravdu vystřelí,“ popisoval své dojmy z dvaaosmdesáté minuty Valverde.

Messiho ukázková rána na 3:0 znovu ohromila fotbalový svět. Je to obehrané téma, ale přece: i ti, kteří ve - zdá se - nesmiřitelných táborech stojí na straně Cristiana Ronalda (který mimochodem v sobotu taky zaznamenal 600. gól na klubové scéně), před Argentincem smekají.

Messiho 600 na obdivuhodnou metu potřeboval 683 zápasů Jak? 491 levou nohou

85 pravou nohou

22 hlavou

2 jinak Kde? 112 v Lize mistrů

3 v Superpoháru UEFA

5 na MS klubů

417 ve španělské lize

50 ve španělském poháru

13 ve španělském superpoháru

„Wow. Wow. Neuvěřitelné! Allison byl bez šance,“ komentoval trefu z úvodního semifinále Ligy mistrů bývalý velšský záložník Robbie Savage.

„Lépe to snad umístit nešlo. Malý génius popírá logiku,“ vyťukal na Twitter populární glosátor a někdejší anglický reprezentant Gary Lineker.

Pro Messiho měli zkrátka snad všichni jen slova obdivu. Argentinský fenomén si připsal jubilejní zásah přesně čtrnáct let poté, co se za Barcelonu trefil vůbec poprvé - 1. května 2005 ukázkově přeloboval brankáře Albacete po chytré přihrávce Ronaldinha.

Tehdy mu bylo osmnáct, na zádech nosil třicítku a teprve se prosazoval do áčka katalánského velkoklubu.

O několik roků později už platí, že Barcelona = Messi.

„Je to kapitán, hráč, který určuje hru a udává rytmus zápasu. Znovu nás dovedl k vítězství. Opět dokázal, že je lídr týmu,“ řekl Valverde a znovu se vrátil k fantastickému přímáku.

„Netuším, jak to dělá, ale pokaždé se mu daří ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebujeme,“ smekl kouč Barcelony.

Slova chvály zněla i od poražených, liverpoolský trenér Jürgen Klopp přiznal, že ho Messiho výkon vlastně až tak nezaskočil.

„Je nezastavitelný. Uvědomuju si, že Lionel je světová extratřída a když jsem zase viděl ten gól, nejsem tolik překvapený,“ prohlásil Klopp, kterého s jeho mužstvem čeká za týden v domácí odvetě kopa práce.

A mimochodem, jak na skvostný zásah reagoval sám jeho autor? Jako obvykle: skromně a s pokorou.

„Byl to krásný pocit, když má střela doletěla do sítě. Ale měl jsem štěstí, že balon takhle zapadl do rohu.“