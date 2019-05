Náš výkon byl dobrý, řekl Klopp. Plán do odvety? Budeme hrát znovu

Jeho svěřenci do zápasu vletěli, presovali a získávali vysoko míče. Jenže ve 24. minutě nemohl ve hře pokračovat Naby Keita a o dvě minuty později už Liverpool prohrával.

„Prohrávat 0:1 po poločase je sice těžké, ale obvykle to není takový problém. O přestávce jsme analyzovali hru a řekl si, že si můžeme vést lépe.“ vysvětloval Klopp. „ Pak jsme jim dělali problémy, ve druhé půli jsme skvěle drželi míč.“

Málokterému mužstvu se na Camp Nou podaří přehrát Barcelonu ve statistikách držení míče. Jenže katalánský soupeř dokázal využít snad každou nabídnutou šanci. Lví podíl na výsledku měl Lionel Messi, který dvěma brankami navýšil svůj účet v Barceloně na rovných 600. Gól číslo jedna vstřelil na den přesně před 14 lety.

„Upřímně nevím, jestli můžeme hrát lépe,“ přemítal Klopp. „V jednu chvíli šel míč do břevna. Už si nepamatuju přesně, jak se to stalo, ale pro Messiho už to bylo jednoduché. Pak ta jeho nechytatelná střela. Přišlo mi, že jsme zareagovali dobře. Při bránění protiútoků jsme ukázali, že máme velká srdce.“

„Budeme hrát znovu - tak nějak zní plán. V šatně není žádná párty, to je jasné. Pro nás je to zkušenost, ze které se musíme ponaučit. Trochu jsme si tím výsledkem ztížili život,“ řekl Klopp. Zároveň uvedl, že prioritou je teď utkání anglické ligy proti Newcastlu.

„Před námi je ještě devadesát minut. Loni jsme vypadli přestože jsme po prvním zápase vedli o tři góly. Je to pořád otevřené a Liverpool nám to pěkně ztíží,“ zůstává opatrný barcelonský kouč Ernesto Valverde.