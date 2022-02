Chtěl do Realu, teď mu uškodil. Mbappé rozsekl zápas, ale budoucnost ještě ne

„Hloupě jsme přišli o míč. Mbappé se vyhnul dvěma hráčům a poslal střelu pode mnou,“ povzdechl si madridský brankář Thibaut Courtois, který do té doby aspiroval na hráče utkání. Cenu nakonec bral jeho pokořitel.

Několikrát v zápase se proti pokusům 23letého Francouze zaskvěl, ba co víc, zneškodnil i pokutový kop Lionelu Messimu. Právě po faulu na Mbappého...

„V takových zápasech máte jako gólman obvykle dost práce. Messiho penalty jsem měl nastudované a na čáře jsem se ho ještě snažil trochu rozhodit. Samozřejmě jsem také potřeboval trošku štěstí,“ pravil belgický gólman.

I Mbappému lapil dvě dobré šance - při samostatném úniku v první půli mu zmenšil střelecký úhel a pokus úspěšně zblokoval, ve druhém dějství se zase pohotově položil do jeho rány uvnitř pokutového území.

Jen na tu poslední akci v poslední minutě nastaveného času byl krátký.

„Snažil jsem se pomoct týmu, co to šlo. Jak v útoku, tak i v obraně. Nakonec jsem byl odměněn gólem,“ řekl po zápase Mbappé.

Nedávná slova o tom, že se na dvojzápas s Realem Madrid bude maximálně koncentrovat, doprovodil činy.

V Paříži mu totiž v létě končí smlouva, od ledna s ním proto mohou hovořit zástupci jiných klubů a domlouvat podmínky kontraktu.

Nejvážnějším zájemcem je Real; však sága o jeho možném přestupu z PSG se táhla prakticky celé léto.

Navzdory tomu, že Mbappé, za kterého v roce 2017 zaplatili Monaku 180 milionů euro, může odejít bez finanční kompenzace, odmítli pařížští bossové nabídku o dvacet milionů vyšší.

„Ještě jsem se nerozhodnul. I když utkání s Realem mohou změnit situaci a já mám právo mluvit s ostatními kluby, tak to odmítám. Nebudu se teď bavit se soupeřem. Koncentruju se na to, abychom Real vyřadili, a pak se uvidí,“ zaobalil Mbappé kulantně, když PSG nalosovali do osmifinále Ligy mistrů nejvážnějšího zájemce o jeho fotbalové dovednosti.

Francouzskou ligu už dávno převyšuje. Vyhrál, co se dalo - od ligového titulu přes francouzský superpohár. Třikrát také získal korunu pro krále střelců, a k tomu s národním týmem ovládl mistrovství světa. Přitom v prosinci oslavil teprve třiadvacáté narozeniny.

Jediné co jemu - stejně jako PSG - chybí, je trofej pro vítěze Ligy mistrů.

A na to jsou zase specialisté v Realu, kde se pyšní už třinácti poháry.

Ale ten v posledních letech také strádá. Hvězdy stárnou a talentovaní mladíci Vinícius nebo Rodrygo zase zkušenosti s velkými zápasy teprve sbírají. Proto by se Mbappé, který už je dostatečně ostřílený, ale zároveň stále mladý, náramně hodil.

A Real Madrid je zase vrcholná adresa, o níž sní snad každý fotbalista, Mbappého nevyjímaje.

„Požádal jsem o svolení k odchodu. Nechtěl jsem v ten moment prodloužit kontrakt a zároveň jsem vyjádřil zájem na tom, aby za mě klub dostal peníze a mohl za mě přivést kvalitní náhradu,“ dumal o svém odchodu loni v létě. „Odejít a začít něco nového mi dávalo smysl. A pokud bych býval odešel, bylo by to do Realu Madrid.“

A tam už zase o něco lépe ví, čeho je Mbappé schopný.