Real se nevzdává Mbappého. Věříme, že to příští rok dopadne, řekl Pérez

Mbappé bude příští červen volným hráčem, jelikož mu ve francouzské metropoli vyprší kontrakt. To mimo jiné znamená, že se zájemci o jeho budoucí služby může začít jednat už od prvního ledna.

„Věřím, že příští rok to už dopadne,“ nechal se slyšet Pérez, když se jej žurnalisté z El Debate na vytouženou akvizici zeptali.



Jeho slova fotbalovým éterem rezonovala natolik, že je musel trochu mírnit. Ve Francii si je totiž vyložili tak, že Real získá Mbappého přízeň už na zmíněném začátku roku.

Florentino Pérez, prezident Realu Madrid

„Mé výroky byly špatně pochopeny. Myslel jsem je tak, že si musíme do příštího roku počkat,“ vysvětloval serveru RMC Sport. „Máme s PSG skvělé vztahy a já je velmi respektuji.“



Real a Mbappé je téma, jehož počátek se datuje až do roku 2012. Tehdy čtrnáctiletý kluk byl ve španělském velkoklubu na zkoušce a zaujal, Madrid jej později chtěl získat z Monaka, ale talentovaný útočník zvolil v létě 2017 přestup za 180 milionů eur do Paříže.

Letos po mistrovství Evropy existovala skutečně reálná varianta, že by St. Germain po čtyřech letech opustil. Byla to jedna z přestupových ság léta, která se táhla až do posledních minut transferového okna. PSG ale v závěrečný den závěrečnou nabídku z Madridu odmítlo.

Dvě stě milionů eur Pařížany nepřesvědčilo. Navzdory tomu, že sám Mbappé vyjádřil zájem změnit působiště.

Na začátku aktuální reprezentační přestávky se o svých letních záměrech rozpovídal v rozhovorech pro L’Equipe a RMC Sport. „Požádal jsem o svolení k odchodu. Nechtěl jsem v ten moment prodloužit kontrakt a zároveň jsem vyjádřil zájem na tom, aby za mě klub dostal peníze a mohl za mě přivést kvalitní náhradu.“

Pokud Mbappé odejde příští léto po vypršení smlouvy, PSG neobdrží nic.



„Paříž mi jako klub dala hrozně moc a já jsem jí za to velmi vděčný,“ poznamenal Mbappé. „S požadavkem jsem přišel celkem brzy, nikoliv až na konci léta, jak se psalo. Stejně tak není pravda, že jsem odmítl několik nabídek na novou smlouvu.“



„Toužil jsem, aby z této situace všechny strany vyšly silné. Ale nakonec jsem řekl, že pokud PSG nechce, abych odešel, zůstanu,“ prohlásil.



Dvaadvacetiletý fotbalista nicméně prozradil, že si tou dobou myslel, že jeho působení v rodné zemi je u konce. Potvrdil svou touhu vyzkoušet nová dobrodružství. „Odejít a začít něco nového mi dávalo logiku. A pokud bych býval odešel, bylo by to do Realu Madrid.“

Vzhledem k postoji všech zúčastněných existuje poměrně živá představa, že se Mbappému i Pérezovi dlouholeté přání příští rok konečně splní.