Messi, Neymar a Mbappé spolu nezářili. Ještě se musí sehrát, ví Pochettino

„Messi byl na můj vkus někdy málo sobecký. Mbappému se nedostalo dostatečného servisu a Neymar se ani přes všechen svůj talent do hry tolik nezapojil. Ve hře PSG bylo spoustu nedostatků, takže Messi, Neymar a Mbappé neměli pořádně šanci s míčem zazářit,“ komentoval expert francouzské televize Rudi Garcia, který trénoval například Lyon.

Jen Mbappé zaznamenal v utkání asistenci, když po jeho akci a nahrávce otevřel skóre Ander Herrera. Pak si ovšem poranil kotník a v 51. minutě hřiště opustil. „Zatím nevíme, jak vážné to je. To teď musí ukázat testy, snad se dozvíme podrobnosti co nejdříve,“ řekl Pochettino.

Messi byl blízko svému prvnímu za PSG gólu chvíli poté, co vyrovnal domácí Vanaken, avšak balon napálil do břevna. Lepší příležitost si Pařížané nevytvořili.

„Máme velmi silný tým a velmi dobré hráče. Každý je důležitý. Je fakt, že i kvůli reprezentační přestávce nebyli pohromadě, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Chtěli jsme vyhrát,“ uznal jediný střelec Ander Herrera.



Co na tom, že seznam absencí PSG čítal deset jmen a dispozici nebyli zranění Ramos s Verrattim nebo vykartovaní Di María a Gueye. Paris St. Germain byl proti Bruggám jasný favorit, ale nechal se přehrát.

Jen držení míče ovládl v poměru 61 ku 39 procentům, jinak byl belgický soupeř aktivnější, hlavně co do počtu střeleckých pokusů.



„Nikdo v týmu nemůže být spokojený se svým výkonem a s výsledkem, protože jsme přijeli pro tři body. Klobouk dolů před Bruggami. Víc chtěly a bod si určitě zasloužily,“ uznal Pochettino.



„Bruggy hrály velmi dobře, měly i lepší příležitosti. Hrály ve vysokém tempu a PSG to znepříjemnily. PSG ovšem hrálo pod svoje možnosti. Jsem zklamaný, protože s týmem, co má, by mělo vyhrát,“ líčil někdejší francouzský reprezentant Samir Nasri.



Do Paříže v létě zamířilo několik zvučných jmen. Kromě Messiho přišli po konci smlouvy ve svých klubech také Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum nebo Gianluigi Donnarumma.



„Přestože na papíře máme špičkový tým, musíme respektovat každého soupeře,“ přemítal stoper Presnel Kimpembe. „V Lize mistrů jsou všichni silní. Narazili jsme na velmi dobré Bruggy, akorát jsme nehráli naši hru. Máme bod a je důležité, že jsme neprohráli.“



„Nebyl to náš večer. Musíme být klidní, pokračovat v práci. Ještě potřebujeme čas. Zlepší se to,“ věří Pochettino.