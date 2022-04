Real, nebo PSG? Tajemný Mbappé: Ještě jsem se nerozhodl, nechci udělat chybu

Jeden z nejžádanějších hráčů současnosti o svých posezonních krocích hovořil po vítězném utkání francouzské ligy s Lorientem (5:1), na němž se podílel dvěma góly a třemi asistencemi.

Skvělý výkon, další důkaz nezměrných kvalit stále teprve třiadvacetiletého útočníka. Netřeba zdůrazňovat, že takového fotbalistu prostě chcete mít ve svém týmu. Udržet ho.

O to se Paris St. Germain stále ze všech sil snaží.

Sám Mbappé tvrdí, že se o své budoucnosti zatím nerozhodl. Přitom před pár týdny měla některá zahraniční média v čele se španělským deníkem Marca jasno, že už podepsal kontrakt s Realem Madrid a po vypršení smlouvy ve francouzské metropoli odejde z Paříže bez náhrady.

„Ještě jsem se nerozhodl, jsem v pohodě. Chci si dát načas, protože nechci udělat chybu, nechci to pokazit. Přemýšlím o tom, protože se objevily nové prvky, nové parametry. Diskutujeme o tom s rodinou, abych se rozhodl správně,“ prohodil tajemně pro Amazon Prime.

Co jsou ony nové prvky a parametry, ví snad jen Mbappé sám. S pomocí reportérů serverů ESPN je můžeme naznačit.

Podle ESPN obdržel Mbappé od PSG nabídku nové smlouvy, jejíž součástí je nespecifikovaný, nicméně údajně obrovský podpisový bonus. Pařížský klub měl také nabídnout ústupky v otázce osobnostních práv, slíbil konkurenceschopnější tým a láká i na kapitánskou pásku.

„Pokud bych už učinil nějaké rozhodnutí, informoval bych o tom,“ dodal Mbappé.

Francouzský reprezentant má excelentní formu, v pětatřiceti zápasech nastřílel 23 gólů a sedmnáct jich připravil spoluhráčům.

Ligue 1 už dávno převyšuje. Vyhrál, co se dalo - od ligového titulu přes francouzský superpohár. Třikrát také získal korunu pro krále střelců a k tomu s národním týmem ovládl mistrovství světa.

Real Madrid se jej pokoušel získat už v létě, ale s několika nabídkami – nejvyšší činila dvě stě milionů eur – nepochodil. Sám Mbappé byl přestupu nakloněný, požádal o odchod, chtěl, aby za něj Paris St. Germain něco inkasoval.

Z transferu sešlo, ale Mbappé potvrdil, že kdyby býval změnil adresu, bylo by to do Realu Madrid.

Tato varianta je stále živá, asi nejpravděpodobnější, avšak jeden z posledních pokusů pařížských šéfů udržet svůj klenot do případu vnáší nový náboj. Navzdory nedávnému zklamání z vyřazení v osmifinále Ligy mistrů právě v Madridu teď Mbappé naznačil, že může zůstat.

Jak si vybere?