Tahanice o Mbappého blízko rozuzlení. Real, či PSG? Brzy to oznámím, uvedl

„Ano, už jsem víceméně rozhodnutý,“ odpověděl Mbappé na otázku, kde bude pokračovat v kariéře. „Teď o tom mluvit nesmím, ale oficiálně to oznámím předtím, než se na začátku června připojím k národnímu týmu.“

Delší dobu se spekuluje o jeho odchodu do Realu Madrid, kde by nastupoval se spoluhráčem z reprezentace Karimem Benzemou. Španělský gigant o Mbappého usiloval dokonce v dobách, kdy mu bylo teprve čtrnáct.

V roce 2012 byl v Madridu na zkoušce a zaujal, později jej Real lanařil z Monaka, avšak šikovný forvard si v létě 2017 vybral přestup za 180 milionů eur do Paříže.

Loni po mistrovství Evropy existovala skutečně reálná varianta, že by St. Germain po čtyřech letech opustil. Byla to jedna z přestupových ság léta, která se táhla až do posledních minut transferového okna. PSG ale v závěrečný den závěrečnou nabídku z Madridu odmítlo, ač Mbappé vyjádřil zájem změnit působiště.

Dvě stě milionů Pařížany nepřesvědčilo. Teď můžou o svůj klenot přijít bez finanční náhrady, ale pochopitelně se nevzdávají.

Zkraje května deník Le Parisien uvedl, že Mbappé v PSG prodlouží končící kontrakt, což ale jeho matka vzápětí popřela s odůvodněním, že se ještě nerozhodl.

Ve vedení Realu podle informací ze zahraničních médií mezitím roste víra v to, že Mbappé bude od léta oblékat bílý dres. Uznávaný reportér Fabrizio Romano v neděli uvedl, že Madridským se velmi zamlouvala nedávná schůzka, která měla přispět k dohodě ohledně osobnostních práv hráče.

„Musíme respektovat všechny zúčastněné strany. Zbývá jen pár detailů, ale je víceméně hotovo,“ poznamenal před pár dny Mbappé pro deník L’ Equipe.

Třiadvacetiletý fotbalista má za sebou z individuálního hlediska další vydařenou sezonu. Kolo před koncem francouzské ligy vede s 25 brankami tabulku střelců, druhý Wissam Ben Yedder z Monaka na něj ztrácí jeden gól.

Mistr světa z roku 2018 je zároveň se 17 asistencemi i nejlepším nahrávačem Ligue 1. Pařížanům tím pomohl k desátému titulu.

„Je mi ctí tady být. Vyhrát cenu pro nejlepšího hráče soutěže potřetí za sebou je neuvěřitelné. V této sezoně jsem cítil uznání více než kdy předtím,“ prohlásil Mbappé.

Od příchodu z Monaka v roce 2017 zaznamenal za PSG napříč všemi soutěžemi 168 gólů, což ho v historickém pořadí klubu řadí na druhé místo. První zaujímá Edinson Cavani s 200 brankami.

„Chci se neustále zlepšovat,“ reagoval Mbappé na otázku, zda zaútočí na Cavaniho vedoucí postavení. „Mám velkou radost, že patřím mezi tři nejlepší střelce v dějinách PSG,“ dodal.