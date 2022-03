ONLINE: Real chce otočit osmifinále s PSG, City si hlídá pohodlný náskok

Výsledek 0:1 musí fotbalisté Realu Madrid smazat, aby osmifinále s PSG dotáhli alespoň do prodloužení. To Manchester City si z Lisabonu přivezl náskok pěti gólů, který před Sportingem hlídá na cestě do další fáze Ligy mistrů. Oba duely startují ve 21 hodin a sledovat je můžete v podrobných online přenosech.