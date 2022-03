Benzema odstartoval hattrick faulem, úplně to změnilo zápas, zlobí se v PSG

A madridský brankář Thibaut Courtois poznamenal: „Karim je spolu s Lewandowským nejlepší devítkou na světě. Je to skvělý hráč, skutečný kapitán, který svými góly a kvalitou dotáhl tým k vítězství.“

Pařížané vyhráli doma 1:0 a vedli i na stadionu Santiago Bernabeu, když se zase trefil Kylian Mbappé.

Jenže Benzema zavelel k obratu, během sedmnácti minut soupeři nasázel tři góly a bylo hotovo. Messi, Neymar a spol. se úplně sesypali. „Nedovedu si to vysvětlit. První zápas jsme vyhráli a tady jsme to měli taky ve svých rukách...,“ kroutil hlavou stoper PSG Marquinhos.

„První gól byl pro ně důležitý. Podařilo se jim vyrovnat a fanoušci jim dodali energii. Tu situaci jsme měli zvládnout lépe. Poté jsme se dopustili drobných chyb. Za oba zápasy jsme si zasloužili víc, ale za naše chyby jsme v závěru draze zaplatili,“ dodal.

Benzemova první branka je asi nejdiskutovanější moment. Pařížská strana se totiž durdí, že jí předcházel faul na rozehrávajícího brankáře Donnarummu.

Ten tak dlouho otálel, až do něj napadající Benzema vrazil. V pádu nahrávku pokazil, míče se ujal Vinícius a vrátil ho útočníkovi Realu před bránu.

„Nechápu, proč rozhodčí nepoužil VAR. Od té chvíle se na stadionu všechno změnilo, naši hráči byli naštvaní, ale musíme si přiznat, že jsme udělali chyby. Když se však do hry zapojí emoce, fotbal se zcela změní. Tato situace mě velmi rozčiluje a frustruje,“ běsnil trenér Mauricio Pochettino.

„To bylo to nejhorší, co se nám mohlo stát. Zápas jsme prohráli za deset minut. Podle mě byl Benzemův zákrok na Donnarummu faul, který změnil celý zápas.“

„Brankář čekal a čekal, až o balon přišel. Měl to prostě odkopnout. Jednoduché,“ utrousil Benzema.

Realu kromě vyrovnání pomohl také příchod defenzivního záložníka Edouarda Camavingy, Luka Modrič se proto mohl soustředit víc na hru dopředu a asistovat Benzemovi na druhou branku. A fanoušci bouřili.

„Potřebovali jsme fanoušky a tohle vítězství je pro ně. Byl to velmi těžký zápas, ale tlačili jsme až do konce a zasloužili jsme si vyhrát. První zápas jsme prohráli, a i tady šel soupeř do vedení 1:0, ale naši fanoušci nás hnali kupředu, abychom do toho dali všechno až do závěrečného hvizdu,“ pravil Benzema.

Mezi jeho druhou a třetí brankou uteklo pouhých 106 sekund.

Benzema jimi navíc v historické tabulce dorovnal a předehnal legendárního střelce Alfréda Di Stefána a za Real Madrid dal celkem 309 gólů. Před ním jsou už jen Raúl (323) a Cristiano Ronaldo (450).

„Karim je neuvěřitelný lídr a neuvěřitelný útočník. A jsem moc hrdý na jeho přístup,“ ocenil Benzemu trenér Carlo Ancelotti.