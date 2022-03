Lewandowski zazářil nejrychlejším hattrickem. A co takhle nová smlouva?

Co po prvním zápase pro Salcburk vypadalo jako dobře rozehraná partie, změnilo se v noční můru. Po domácí remíze 1:1 Rakušané v Mnichově schytali debakl 1:7.

A rozhodnuto bylo už po třiadvaceti minutách, když Lewandowski dostal balon do sítě potřetí v utkání.

„Byl to od něj výjimečný zápas. Je strašně nebezpečný ve vápně, to víme, ale bylo skvělé vidět, jak důsledně napadal, aby vstřelil třetí gól,“ pochválil ho trenér Julian Nagelsmann.

V Lize mistrů dal Lewandowski už pátý hattrick. Letos druhý, protože tři góly dal už ve skupině Benfice.

Pořád jich sice nemá nejvíc, protože Ronaldo a Messi dali každý osm, i tak byl ale ten poslední rekordní. Od úvodního hvizdu ho zvládl nejrychleji ze všech: potřetí se radoval už ve 23. minutě.

Marco Simone z AC Milán, který dal tři góly Rosenborgu v roce 1996, byl o minutu pomalejší.

V čistém čase mezi první a třetí brankou se Lewandowski zařadil na páté místo. Nejrychlejší hattrick dal Bafétimbi Gomis z Lyonu v prosinci 2011 Dinamu Záhřeb, stačilo mu osm minut.

Za podobnou dobu nasázel Lewandowski v německé lize o dva góly víc Wolfsburgu. Pět gólů za devět minut!

To bylo v roce 2015...

O sedm let později je polský kanonýr stále na vrcholu. Však také v každé z posledních sedmi sezon dal 40 a více gólů. Tuhle metu pokořil právě proti Salcburku.

Ačkoliv výkony Bayernu dost kolísají, právě Lewandowského gólový přínos pomáhá bavorskému klubu na cestě k dalším trofejím.

Otázkou ale je, jestli bude i po roce 2023, kdy mu vyprší kontrakt. Už dříve se nechal slyšet, že by rád zkusil novou výzvu a ještě jednou v kariéře změnil dres.

Vedení Bayernu by ho zase rádo udrželo, jenže jak odhalil dokumentární cyklus Bayern - Behind the Legend, hráčům nad jedenatřicet let nabízí pouze roční kontrakt. „Takové je pravidlo. Pokud ho jednou porušíte, je porušené navždy,“ pronesl Oliver Kahn, někdejší výborný gólman a nyní předseda klubu.

Nevyplatí se však v případě Lewandowského udělat výjimku?

Na konci stávajícího kontraktu mu bude téměř pětatřicet, ale podobně jako třeba u Cristiana Ronalda u něj věk nehraje příliš velkou roli. Maká na sobě, hlídá si stravu a sezonu po sezoně sází jeden gól za druhým.

A bavorský velkoklub i díky němu už devět let vládne německé lize a předloni vyhrál i prestižní Champions League.

„Bayern musí udělat všechno pro to, aby se udržel na vrcholu a byl stále jedním z top týmů v Evropě. K tomu je potřeba jeden muž a tím je Robert Lewandowski,“ řekl legendární záložník Lothar Matthäus.