Zkusil si Bayern, teď zažil snový debut. Pořád nechápu, co se stalo, říká Baier

„Musím si k tomu sednout a popřemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. Teď si to vůbec neuvědomuju,“ prohlásil šťastlivec v rozhovoru s Radiožurnálem a dalšími českými médii.

Poprvé naskočil mezi chlapy a rovnou do nejtěžšího zápasu ve skupině. Dinamo Záhřeb je chorvatským mistrem, začínalo v kvalifikaci o Champions League, ale postupně se – i kvůli vyřazení od pražské Sparty, propadlo až do skupiny Konferenční ligy.

Přesto je pořád obávaným hegemonem, na jeho hřišti sparťané padli 1:3. Viktoria tam také skórovala z penalty, ale i díky Baierovi neinkasovala.

„Za výkon, který jsem podal, musím poděkovat i klukům. Hrany (Robin Hranáč), Džem (Václav Jemelka) i Samsy (Sampson Dweh) odskákali hrozně moc balonů, centrů. Strašně moc mi pomohli,“ ocenil Baier.

Do brány se posunul až jako třetí v hierarchii plzeňských gólmanů. Nahradil zraněnou jedničku Jindřicha Staňka, který musel opustit hřiště ve vozíku při ligovém mači s Jabloncem (3:2), a dostal přednost i před obvyklou dvojkou Marianem Tvrdoněm, jemuž se nepovedl zápas v Liberci (0:3).

„Konzultovali jsme s panem (trenérem brankářů Matúšem) Kozáčikem, že šance může přijít. Připravovali jsme se na to, sledovali video. Musím poděkovat trenérům a všem, že mi dali šanci. Jsem za ni šťastný,“ řekl Baier.

Chvílemi měl i štěstí, zejména v první půli, kdy ho nejprve zachránila tyč po prudkém přímém kopu Marka Bulata, pak stejný hráč z ještě lepší pozice nechal bezmocného gólmana stát, když se míč odrazil od břevna.

Radost plzeňských fotbalistů po gólu do sítě Dinama Záhřeb.

„Trošku mi zatrnulo, ale musím říct, že i tyhle situace mě povzbudily a cítil jsem se po nich líp,“ přiznal Baier.

Nejtěžší zákrok večera předvedl po hodině hry proti střele Gabriela Vidoviče. „Dostalo mě to do úplně největší pohody, co jsem mohl mít. Také atmosféra a fanoušci mě popoháněli,“ doplnil.

Záhřebský stadion ve čtvrti Maksimir pojme až pětadvacet tisíc diváků. Proti Plzni jich i kvůli rekonstrukci protilehlé tribuny přišlo jen necelých devět tisíc. I tak ale známí Bad Blue Boys, sedávající přímo za bránou, kterou v první půli hájil Baier, vytvořili bouřlivou atmosféru.

„Nebylo to jako dřív, kdy jsem se třeba bál. Samozřejmě tam lehký stres je, ale neskutečně jsem se na zápas těšil a jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout i s nulou vzadu,“ prohlásil Baier.

Během poločasové přestávky ho pak povzbudili i náhradní gólmani Tvrdoň a Dominik Sváček. „Kluci mě podporovali, jsem jim za to vděčný. My gólmani jsme jedna parta. Jsem rád, že jsme to společně zvládli a musím poděkovat i jim za podporu,“ řekl.

Tomáš Chorý (15) proměňuje pokutový kop a posílá Plzeň do vedení nad Dinamem Záhřeb.

Velké zápasy v mládežnických kategoriích už zažil, v minulé sezoně exceloval, když Viktoria v silné skupině s Barcelonou, Interem a Bayernem získala pět bodů a inkasovala jen o gól víc než třeba italský gigant.

Baiera si po vzájemném zápase vyhlédl bavorský celek a pozval si ho na stáž. Tam obstál mezi šesti tisíci přihlášenými a dostal se do kempu talentů FC Bayern World Squad, kde v létě strávil měsíc na soustředění v Argentině a v Německu.

Dříve prošel příbramskými mládežnickými kategoriemi, než po něm sáhla Plzeň, která si tak ve svých řadách chová dalšího velmi talentovaného brankáře.

„Určitě musím zůstat nohama na zemi. Je to teprve první zápas. Bylo tam dost věcí, na kterých je potřeba zapracovat. Budeme na nich pracovat a uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve skupině C vyhráli i třetí utkání, na Dinamo, Ballkani i Astanu mají šestibodový náskok a jsou velmi blízko postupu do vyřazovací fáze. Ten mohou stvrdit už za dva týdny doma proti záhřebskému mužstvu.